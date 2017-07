In Creußen und Prebitz kommt das schnelle Internet

Arbeiten hätten bereits Anfang Mai beginnen sollen — 80 Prozent Zuschuss aus Fördermitteln des Freistaats — 500 Meter Tiefbau täglich - vor 22 Minuten

CREUSSEN/PREBITZ - "Wir sind froh, dass es jetzt losgeht", sagte der Creußener Bürgermeister Martin Dannhäußer, als er mit seinem Prebitzer Amtskollegen Hans Freiberger an einem Acker stand. Er meinte damit, dass nun endlich die Arbeiten zum interkommunalen DSL Ausbau begonnen haben.

Die Bürgermeister Martin Dannhäußer und Hans Freiberger - hier mit den Vertretern der Baufirmen, der Telekom und der Bauaufsicht - sind zufrieden, dass es endlich mit den Bauarbeiten los geht. Dannhäußer: „Eigentlich hätte es schon viel früher anfangen sollen.“ © Ralf Münch



Die Bürgermeister Martin Dannhäußer und Hans Freiberger - hier mit den Vertretern der Baufirmen, der Telekom und der Bauaufsicht - sind zufrieden, dass es endlich mit den Bauarbeiten los geht. Dannhäußer: „Eigentlich hätte es schon viel früher anfangen sollen.“ Foto: Ralf Münch



Sowohl in der Creußener als auch in der Prebitzer Gemeinde gibt es eine Menge "weißer Löcher" auf der Landkarte, was den schnellen Internetanschluss betrifft. Die beiden Bürgermeister wollen mit diesem Projekt einige davon schließen – und dafür muss erst einmal gebaggert werden: In der Gemeinde Prebitz sind sieben Erschließungsgebiete vorgesehen, dafür braucht es neun Kilometer Tiefbau und 19 Kilometer Glasfaserkabel. Auf der Creußener Seite sind es 14 Erschließungsgebiete, es werden 14 Kilometer an Tiefbau und 23 Kilometer an Glasfaserkabel benötigt. "Die Differenzen zwischen der Länge des Tiefbaus und der Länge der Glasfaserkabel erklärt Hubert Deeken von der Telekom: "Es gibt einige Strecken, an denen bereits Leerrohre vorhanden sind. Da müssen wir nicht mehr aufbaggern, sondern wir können die Glasfaserkabel durchziehen."

Genau 823 355 Euro kostet die Erschließung mit dem schnellen Internet für Creußen, wobei das Vorhaben vom bayerischen Förderprogramm zum Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen mit 80 Prozent unterstützt wird: Die Zuwendung beläuft sich auf 658 684 Euro. Als Eigenanteil bleibt der Gemeinde noch 164 671 Euro. Für die Gemeinde Prebitz fallen 750 000 Euro an, der Eigenanteil beläuft sich auf 150 000 Euro. Die Technik, die dahinter steckt: In ein Leerohr werden sogenannte "Speedpipes" geblasen. Sieben dieser Rohre passen in ein Leerrohr. In diesen Speedpipes verlaufen dann die Glasfaserkabel, bis zu 96 Fasern finden in einer Speedpipe Platz.

So dick wie ein Haar

Auf 500 Metern Länge werden täglich Tiefbauarbeiten vorgenommen. © Ralf Münch



Auf 500 Metern Länge werden täglich Tiefbauarbeiten vorgenommen. Foto: Ralf Münch



"Ein einzelnes Glasfaserkabel hat gerade einmal die Dicke eines Haares", so Deeken weiter und: "Damit ist man für die Zukunft bestens gerüstet. Das hat genügend Kapazität." Dadurch sind Übertragungsgeschwindigkeiten von mehreren Gigabit in der Sekunde möglich. Theoretisch. Denn nach Angaben des Telekom-Mitarbeiters hängt es auch davon ab, welche Technik der Endverbraucher benutzt. Etwa ob derjenige einen schnellen oder langsamen Router verwendet. Nötig ist das schnelle Internet allemal. Nicht nur für Privatnutzer, um Musik anzuhören oder Videos zu schauen, sondern besonders für Firmen, um sich auf dem Markt präsentieren zu können. "Es war eine Menge Vorarbeit, schon allein wegen der Feststellung der Trassenführung notwendig. Nun wird es wirklich langsam Zeit, dass die Bevölkerung an das schnelle Internet angeschlossen wird", so Dannhäußer. Schon allein deshalb, weil immer wieder Fragen aufgetaucht sind, wann es denn soweit sei.

"Der Termin, an dem alles fertig sein soll, und auch die Bevölkerung dann das Produkt benutzen kann, ist auf November getaktet", sagt Friedrich Weinlein, kommunaler Ansprechpartner der Telekom. Das ist allerdings eine Festsetzung, die nicht nur bei den beiden Bürgermeistern Kopfschütteln auslöst, sondern auch bei den Geschäftsführern der beiden beauftragten Baufirmen: Zwar wird hier schnell gearbeitet — etwa 500 Meter Tiefbau schafft man am Tag — dennoch will niemand an diesen Termin so richtig glauben.

Dannhäußer dann doch etwas erzürnt: "Der Termin hätte schon eingehalten werden können, wenn man früher wie geplant mit den Arbeiten begonnen hätte. Und das lag nicht am Okay des Landratsamts, sondern an der Telekom, bis die in die Gänge gekommen sind. Weil die Planungen nicht rechtzeitig von der Telekom vorgelegt wurden. Eigentlich hätte mit all dem schon am 2. Mai begonnen werden sollen. Letztendlich sind es nämlich wir im Rathaus, die von den Bürgern dann eins auf den Deckel bekommen, wenn das nicht eingehalten wird."

RALF MÜNCH