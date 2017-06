In der Bullenhitze droht schnell Lebensgefahr

Chefarzt Dr. Peter Ganß von der Pegnitzer Sana-Klinik gibt wertvolle Tipps, wie man mit dem heißen Wetter umgehen sollte - vor 40 Minuten

PEGNITZ - Der Sommer hat Franken mit Macht erobert, die Tagestemperaturen haben mancherorts bereits die 33-Grad-Marke geknackt, Tendenz steigend. Dass zu viel Hitze die Gesundheit gefährden und sogar tödlich wirken kann, ist hinlänglich bekannt. Aber was passiert tatsächlich im menschlichen Körper, wenn es draußen (zu) heiß wird? Die Nordbayerischen Nachrichten sprachen mit dem Kardiologen (Herz- und Kreislauf-Spezialisten) Dr. Peter Ganß, Chefarzt der Sana-Klinik Pegnitz.

Diese vier machen es richtig: Wenn die Sonne heiß vom Himmel brennt und die Außentemperaturen unerträgliche Höhen erreichen, soll man viel trinken und eine Kopfbedeckung tragen, damit die „Steuerzentrale“ nicht leidet. Foto: Stefan Hippel



"Der Mensch funktioniert am besten bei seiner normalen Körpertemperatur", sagt Ganß und meint damit, dass Gehirn und Herz als zentrale Organe auf jenen 36 bis 37 Grad Celsius "Betriebstemperatur" gehalten werden sollten. Andererseits ist der Mensch anpassungsfähig, "ein flexibler Geselle", wie Ganß es formuliert, der erfahrungsgemäß auch in Wüstenhitze und arktischer Kälte überlebt.

Dies funktioniert laut Ganß durch "ausgeklügelte Regelungsmechanismen des Körpers" einerseits und durch "Kulturleistung" andererseits: Geeignete Kleidung und Heiz- beziehungsweise Kühlgeräte machen den Umgang mit extremer Hitze oder Kälte möglich. Kann der Schutz nicht ausreichend gewährleistet werden, dann wird es gefährlich. Ganß erinnert an die Tausenden von Hitzetoten, die ein heißer Sommer vor ein paar Jahren in Griechenland forderte.

Nervensystem regelt Temperatur

Die Temperaturregulierung des Körpers übernimmt das autonome Nervensystem: Wärmerezeptoren senden ans Gehirn Signale, das Hirn löst als Gegenmaßnahme Schwitzen aus, mit dem der Aufheizung des Körpers in bestimmten Grenzen entgegen gewirkt werden kann. "Ganz wichtig ist es, den durch das Schwitzen entstehenden Flüssigkeitsverlust durch reichliches Trinken auszugleichen", betont Peter Ganß, der weiß, dass dies für gewisse Gruppen von Menschen schwierig ist.

So reicht etwa bei älteren Menschen mit beginnender oder fortgeschrittener Demenz oftmals die Hirnleistung nicht mehr aus, um selber genug zu trinken. "Derzeit nehmen die Krankhäuser wieder deutlich mehr ältere Menschen mit Symptomen von Austrocknung und Verwirrung bis hin zu Schockzuständen auf", weiß Peter Ganß.

Chefarzt Dr. Peter Ganß von der Sana-Klinik Pegnitz gibt wertvolle Tipps zum richtigen Verhalten bei großer Hitze. Foto: privat



Auch Jüngere betroffen

Auch Jüngere kann es vergleichsweise schnell treffen. Ganß nennt als Beispiel den Fall eines jungen Mannes, der im Freibad den ganzen Tag in der prallen Sonne lag: "Das Schwitzen reichte zur Regulierung der Körpertemperatur aufgrund der Dauerbelastung nicht mehr aus", erklärt Ganß. In solchen Situationen erweitern sich auch die Blutgefäße in der Körperperipherie, der Blutdruck sinkt, das Herz muss deutlich stärker pumpen, um das warme Blut in die peripheren Gefäße zu transportieren, wo es abgekühlt wird.

Aus der Anstrengung des Herzens kann nach den Worten von Peter Ganß sogenannter Volumenmangel resultieren, das Gehirn wird unterversorgt, der Betroffene wird bewusstlos. Passiert dies im Wasser, kann es schnell tödlich enden. Zumal das Hirn beim Sprung aus der Hitze ins kühle Nass verwirrt wird, weil der Temperaturwechsel zu schnell geschieht.



Die Atemfrequenz erhöht sich, die "Hyperventilation" kann bis zur Muskellähmung führen – der Mensch ertrinkt.

Auch jene, die sich derzeit auf einen der gerade in der Fränkischen Schweiz beliebten Bierwanderwege begeben, leben unter Umständen ziemlich gefährlich. Nicht nur, dass der Alkohol die Blutgefäße noch mehr erweitert und das Herz deshalb noch stärker pumpen muss – auch der Harndrang steigt und damit der Flüssigkeitsverlust. "Da kann es in der Hitze passieren, dass man nach ein paar Bier einfach umfällt", warnt Peter Ganß und fügt hinzu: "Wenn man Durst hat, sollte man keinen Alkohol und auch keine eisgekühlten Getränke zu sich nehmen, weil die vom Körper erst angewärmt werden müssen – man erzielt also das Gegenteil der angestrebten Erfrischung", so Ganß.

Kopfbedeckung für "Steuerzentrale"

Das Beste sei immer noch Wasser, nicht zu kühl genossen. Wer draußen arbeiten muss, soll körperlich anstrengende Tätigkeiten, sofern es möglich ist, auf die Morgenstunden beziehungsweise auf den Abend nach Sonnenuntergang verschieben, wenn es nicht mehr so heiß ist. Und tagsüber die "Steuerzentrale" Gehirn mit einer Kopfbedeckung schützen.