In der "Champions League" der Metzger

Bratwurstgipfel will trotz Einführung von Eintritt seine Magnetwirkung behaupten - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Es ist angezählt: Noch 32 Tage bis zum nächsten Fränkischen Bratwurstgipfel am Sonntag, 13. Mai. Erstmals in seiner achtjährigen Geschichte kostet der Publikumsmagnet heuer Eintritt.

„Das ist das schönste Fest rund um die Bratwurst“: Bürgermeister Uwe Raab (vorne links) und HWK-Präsident Thomas Zimmer (vorne 2.v.re.) freuen sich mit den Teilnehmern schon auf den 8. „Gipfel“ in Pegnitz. Foto: Ralf Münch



"Kürbisbratwurst", "Wildbretwurst mit Kraut", "Schokoladen-Eierlikör-Bratwurst" und "Krokodil-danndie": Während die angekündigten Kreativkreationen der Metzger bei manchem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen, lief anderen ein kalter Schauer über den Rücken. Volker Gagel aus Michelau im Landkreis Lichtenfels setzt auf klassische Rezepte, ganz nach dem Motto weniger ist mehr: Salz, Zwiebel, Pfeffer und Knoblauch – mehr Gewürze braucht er für seine "Korbmacherbratwurst" nicht, die der vierköpfige Familienbetrieb ins Rennen schickt.

Nach 85-jährigem Rezept

Auch Philipp Keller von der Metzgerei Hahn aus Bad Windsheim, die heuer ihr 85-jähriges Bestehen feiert, hat bei der Pressekonferenz anlässlich des 8. Bratwurstgipfels eine traditionelle Kreation dabei — nach einem Rezept aus dem Gründungsjahr des Familienbetriebs mit heute 12 Mitarbeitern. Kellers Meinung nach ist der "Gipfel" eine "sehr tolle Veranstaltung, die wirklich hohe Wellen schlägt". "Das ist eine Möglichkeit, seine Bratwürste einem großen Publikum und noch dazu in der Champions League zu präsentieren", reflektiert der Koch.

Je sechs Metzger aus Ober- und Mittelfranken sowie zwei aus Unterfranken haben sich dieses Mal zum Gipfel angemeldet. "Das ist immer ein leichtes Auf und Ab", bilanziert Organisator Michael Breitenfelder von der Stadt Pegnitz. Heuer seien es insgesamt zwei Teilnehmer weniger als im Vorjahr, weil auf den traditionellen Termin am Sonntag vor Pfingsten 2018 viele Feuerwehr-, Dorf -und Stadtfeste fielen und die Familienbetriebe nicht zwei Veranstaltungen gleichzeitig stemmen könnten.

Für Wirbel hat in den vergangenen Wochen die Ankündigung des Vereins zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur gesorgt, dieses Jahr erstmals Eintritt in Höhe von fünf Euro (inklusive eines Drei-Euro-Verzehr-Gutscheins) zu erheben. "Da gehen wir ganz offensiv damit um", sagt Vereinsvorsitzender Uwe Raab. "Die zunehmende weltpolitische Unsicherheit, die wir in fast jedem kleinen Dorf wahrnehmen können," habe zu dieser Neuerung geführt, berichtet der Pegnitzer Bürgermeister (SPD) weiter. Vier Kassen werden darum an den Eingängen zum Wiesweiherpark eingerichtet und so Barrieren an den Zugängen geschaffen; zudem werde als solches erkennbares und zivil gekleidetes Sicherheitspersonal unterwegs sein.

"Die Veranstaltung bürgt mit ihrer Qualität, und da bin ich mir sicher, dass die Gäste Verständnis haben, dass der erhöhte Sicherheitsstandard und die gestiegenen Kosten einen Eintrittspreis nötig machen", resümiert Raab. Das glaubt auch der noch amtierende Bratwurstkönig Thomas Wiesenmüller aus Bayreuth, der in finanziellen Nöten steckt und sich nun mit der Zwangsversteigerung seines Betriebsgebäudes in Wolfsbach konfrontiert sieht. "Die Sicherheit steht an erster Stelle", betont der Metzgermeister. Bei der Pressekonferenz im Alten Schloss zeigte er sich vorsichtig optimistisch, was die Zukunft seines Unternehmens mit 13 Mitarbeitern angeht. "Es wird irgendeine Lösung geben", sagte der 45-Jährige und berichtete von den tollen Erfahrungen, die er nach seiner Kür gemacht hätte.

"Eines der schönsten Feste"

Auch freue er sich auf den Gipfel, bei dem Wiesenmüller noch mal mit seinen Kreationen aus dem Vorjahr antritt. Denn: "Das ist eines der schönsten Feste hier in der Region, weil es fast nur Bratwürste gibt, die eine typische fränkische Geschichte haben." Voll des Lobes für die von den Nordbayerischen und den Nürnberger Nachrichten präsentierten Veranstaltung ist auch der Präsident der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken, Thomas Zimmer. Aus einer "Schnapsidee, wer die beste Bratwurst macht," sei längst ein "grandioses Genussfest" geworden. Trotz des erhobenen Eintrittsgeldes erwarten Zimmer und Raab im Wiesweiherpark bei schönem Wetter wieder 20 000 Besucher aus der Region.

Attraktiv könne für den ein oder anderen auch sein, dass es erstmals einen "Mini-Bratwurstgipfel" mit Musik für 20 Personen bei sich zuhause zu gewinnen gibt, meint Breitenfelder und nennt ein weiteres Novum: Die Gäste können mit ihrer Eintrittskarte abstimmen und ihre Lieblingsmetzgerei küren. Unabhängig davon findet wieder eine fachliche Bewertung durch zwei Jurys statt.

ASTRID LÖFFLER