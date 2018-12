In der Neuhauser Kirche aufs Fest eingestimmt

Lang anhaltender Applaus beim Adventskonzert in St. Peter und Paul - vor 2 Stunden

NEUHAUS/PEGNITZ - Viele Zuhörer kamen zum Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, um sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen zu lassen.

Unter der Leitung von Hedwig Schaffner sang der Kirchenchor Neuhaus (Bild) Werke von Johann Baptist Sternkopf und Felix Mendelssohn-Bartholdy. © Foto: Klaus Möller



Neuhauser Musikanten, Sängerinnen und Sänger bescherten den Gästen eine hörenswerte und abwechslungsreiche, aber auch zum Teil anspruchsvolle Mischung aus Gesang und Musikstücken. Für eine kleine Unterbrechung des Konzerts sorgte die Ankunft des Friedenslichts aus Bethlehem in Neuhaus.

Sechs Gesangs- und Instrumentalgruppen lösten sich im von Hedwig Schaffner federführend zusammengestellten Programm mit ihren Auftritten vor und im Altarraum ab. Zum Auftakt trug die Musikkapelle Neuhaus einen "Klassischen Kanon" vor, der mit seinen leisen und lauten Tönen gut auf die Adventszeit einstimmte.

Das Musizieren habe eine große Bedeutung für die Freude und das Glück der Menschen, hob Pater Johannes bei seiner Begrüßung hervor. Zu dieser Einschätzung passte das zweite Stück der Neuhauser Blaskapelle: "Hallelujah" von Leonard Cohen. Den Reigen der weihnachtlichen Gesänge eröffnete die Kindermusikgruppe "Te Deum" mit ihrer Leiterin Ute Hüter mit drei Liedern. Mucksmäuschenstill wurde es in der Kirche, als Julia Dimler mit ihrer Geige, begleitet von ihrer Mutter Daniela am Klavier, das bekannte Stück "Air from Suite No. 3" von Johann Sebastian Bach anstimmte. Nach dem gefühlvollen Geigenspiel gab es — trotz der Aufforderung, mit dem Applaus bis zum Ende des Konzerts zu warten — spontanen Beifall.

Aus der "Schöpfung" von Josef Haydn sang der Männergesangverein mit seiner Dirigentin Hedwig Schaffner von den Himmeln, die von der Ehre Gottes erzählen. Diese Erzählung "gehe von Mund zu Mund" hieß es im zweiten Lied des MGV, bevor er über Bethlehem einen "strahlenden Stern" aufgehen ließ.

"Jingle Bells" virtuos gespielt

Populärere Weihnachtslieder spielte das mit Musikern aus Velden verstärkte Klarinettenquartett. Dabei kam das mit den Holzblasinstrumenten virtuos vorgetragene Lied "Jingle Bells" besonders gut an.

Die Klarinettenspieler begrüßten mit ihrem Spiel das Friedenslicht aus Bethlehem, das Pastoralreferent Richard Cholewa zusammen mit Ministranten in die Kirche brachte. Mit einem gemeinsamen Lied unterstrichen alle Musiker und Konzertbesucher die Hoffnung, die sich mit dem Friedenslicht verbindet: die Hoffnung auf Frieden in der Welt.

Über sieben Brücken müsse man gehen, bevor man den Schein des Lichtes erkennt, erklärte die Musikkapelle Neuhaus musikalisch mit ihrem letzten Stück, bevor der Kirchenchor mit seinen Liedern auftrat. Hedwig Schaffner hatte wieder einmal sehr stimmungs- und klangvolle Weihnachtslieder wie "Magnificat" von P. Johannes Baptist Sternkopf oder "Der Herr hat seinen Engeln befohlen" von Felix Mendelssohn-Bartholdy für ihren Chor ausgesucht.

Vor dem gemeinsamen Schlusslied "Tauet Himmel den Gerechten", setzten Julia und Daniela Dimler mit der "Meditation von Thais" noch einen passenden Schlusspunkt unter den stimmungsvollen Nachmittag. Den Dank von Hedwig Schaffner an die Musiker, die sich seit Wochen auf dieses Konzert vorbereitet hatten, unterstrichen die Zuhörer mit einem lang anhaltenden Applaus.

KLAUS MÖLLER