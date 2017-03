In der Oberpfalz sind die Unfallzahlen gestiegen

Mehr als 35 000 Unfälle, 80 Verkehrstote, 6355 Verletzte — Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen angekündigt - vor 7 Minuten

AUERBACH/REGENSBURG - Über 35 000 mal hat es auf den Straßen der Oberpfalz im vergangenen Jahr gekracht. 80 Menschen starben, 6355 wurden verletzt.

Nur noch Schrott blieb beim Unfall eines Sportwagens vom Typ Chevrolet Corvette auf der Bundesstraße 85 bei Michelfeld. © Archivfoto: Brigitte Grüner



Nur noch Schrott blieb beim Unfall eines Sportwagens vom Typ Chevrolet Corvette auf der Bundesstraße 85 bei Michelfeld. Foto: Archivfoto: Brigitte Grüner



Damit verzeichnet die Statistik der Polizei erneut einen Anstieg der Unfallzahlen. Insgesamt ereigneten sich 35 214 Verkehrsunfälle. Das ist ein neuer Höchststand im Zehnjahresvergleich. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden sank um 49 auf 4550. Schwerwiegende Verkehrsunfälle mit Sachschaden, denen eine Ordnungswidrigkeit im Anzeigenbereich oder Straftaten, wie etwa Vorfahrts- oder Rotlichtverstöße oder ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort zu Grunde liegen, stiegen um vier Prozent von 7082 auf 7535 an.

Während 2015 bei Verkehrsunfällen noch 83 Personen ihr Leben verloren, ging die Anzahl der Unfalltoten im Jahr 2016 auf 80 zurück. Die Zahl der Verletzten sank von 6355 in 2015 auf 6257 Personen. Bei den Schwerverletzten registrierte die Polizei mit 1020 Personen einen Rückgang um 7,4 Prozent, niedrigster Wert im Langzeitvergleich.

Seit 2007 ist die Zahl der Verkehrsunfälle um 13,9 Prozent gestiegen. Die Unfälle mit Personenschaden verringerten sich hingegen um 12,4 Prozent, während die Anzahl der schwerwiegenden Verkehrsunfälle mit Sachschaden um 11,4 Prozent zunahmen. Die Anzahl der Verkehrstoten sank im Vergleich zu 2007 um 31,0 Prozent. Ferner weist die Statistik 12,4 Prozent weniger verletzte Personen aus.

Es wird weniger gerast. Bei den Geschwindigkeitsunfällen verzeichnet die Polizei abermals einen Rückgang um 5,7 Prozent auf 943 Fälle. Die Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle mit Personenschaden ging um 13,3 Prozent zurück. Dabei wurden 121 weniger Personen verletzt. Dies stellt jeweils den niedrigsten Wert im Langzeitvergleich dar.

Allerdings fanden mit 25 Personen zwölf mehr als im Vorjahr durch nicht angepasste Geschwindigkeit den Tod. Dies ist insbesondere auf die gestiegene Anzahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer zurückzuführen.

Die Langzeitentwicklung in diesem Unfallbereich ist allerdings positiv. Verglichen mit dem Kalenderjahr 2007 betrug der Rückgang aller Geschwindigkeitsunfälle 39,1 Prozent, bei den Unfällen mit Personenschaden 41,6 Prozent. Die Anzahl der Verletzten sank um 42,9 Prozent und bei den getöteten Verkehrsteilnehmern ist ein Rückgang um 46,8 Prozent zu verzeichnen.

Auch bei den Alkoholunfällen zeigte sich erneut eine positive Entwicklung mit den niedrigsten Fallzahlen im Langzeitvergleich. Bei 387 Verkehrsunfällen war 2016 Alkohol im Spiel. Die Anzahl an Unfällen mit Personenschaden verringerte sich auf 179, die dabei Verletzten um 3,4 Prozent auf 228 sowie die der Getöteten um 25 Prozent auf sechs Personen.

Verglichen mit 2007 können hier Rückgänge um 40,5 Prozent der Gesamtzahlen, 45,9 Prozent (Unfälle mit Personenschaden), 42,9 Prozent (Verletzte) sowie 76 Prozent (Getötete) verzeichnet werden. Unfallbeteiligte, die unter dem Einfluss von Drogen standen, konnten 2016 bei 31 Verkehrsunfällen festgestellt werden. Mit 15 Verletzten bei 13 Verkehrsunfällen mit Personenschaden sind auch hier Rückgänge zu verzeichnen.

Anders als in den beiden Vorjahren kam 2016 jedoch wieder ein Verkehrsteilnehmer bei einem Drogenunfall ums Leben. Nachdem seit 2011 fortlaufend steigende Fallzahlen in diesem Unfallbereich festzustellen waren, ging die Anzahl der Wildunfälle 2016 um 6,2 Prozent auf insgesamt 9732 zurück. Dabei wurden 72 Personen verletzt (2015: 78; minus 7,7 Prozent), wie auch im Vorjahr kam kein Verkehrsteilnehmer ums Leben.

Ein Kind starb

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung oder Schädigung von Kindern ging 2016 um 2,5 Prozent zurück und befindet sich exakt auf dem Niveau von 2014. Mit 295 verletzten Kindern kamen 8,7 Prozent weniger zu Schaden. Ein Kind starb 2016 bei einem Verkehrsunfall. In Bezug auf die Schulwegunfälle konnte 2016 ebenfalls eine positive Entwicklung festgestellt werden. Bei 52 Schulwegunfällen wurden 31,9 Prozent weniger Schüler (62) verletzt.

Junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren waren an 3000 Verkehrsunfällen beteiligt und verblieb auf dem niedrigen Niveau der vergangenen drei Jahre. Mit 1008 verletzten jungen Erwachsenen wurde der niedrigste Stand im Langzeitvergleich erreicht (2015: 1101), allerdings verloren neun junge Erwachsene ihr Leben, einer mehr als im Vorjahr. Betrachtet man die Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren, so muss für diesen Unfallbereich eine leichte Steigerung um 3,2 Prozent auf 2272 Verkehrsunfälle festgestellt werden.

Die Anzahl der hierbei verletzten Senioren verblieb in etwa auf dem Vorjahresniveau, mit 19 Getöteten erlitten jedoch fünf Senioren weniger tödliche Verletzungen. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fußgängern ging um 7,9 Prozent auf 383 zurück und bewegt sich somit im Langzeitvergleich auf leicht unterdurchschnittlichem Niveau. Sowohl in Bezug auf die verletzten als auch auf die getöteten Fußgänger wurden deutliche Rückgänge festgestellt.

Ebenso wie bei den Fußgängern konnte auch bei den Verkehrsunfällen mit Radfahrern ein Rückgang bei der Gesamtzahl verzeichnet werden. Diese ging um 25 Unfälle zurück. Die Anzahl der tödlich verletzten Fahrradbenutzer stieg auf acht an.

Motorradfahrer waren 2016 in 567 Verkehrsunfälle involviert. Die Anzahl der verletzten Krad-Benutzer (einschließlich Mitfahrer) erhöhte sich um 3,2 Prozent auf 516 Personen. Tödlich verunglückten 23 Krad-Benutzer, ein Anstieg um 21,1 Prozent im Vergleich zu 2015 und höchster Wert im Langzeitvergleich.

Werden alle Benutzer von motorisierten Zweirädern (auch Mofas und Kleinkrafträder) berücksichtigt, erhöht sich die Anzahl der verkehrstoten Zweiradfahrer auf 25.

Der Anteil an Verkehrsunfällen, bei denen nicht angepasste Geschwindigkeit oder Alkoholeinfluss hauptursächlich war, ging auf 3,2 Prozent zurück. Mit 31 Verkehrstoten sind diese beiden Unfallursachen jedoch für 38,8 Prozent aller Verkehrstoten verantwortlich und bleiben damit hauptursächlich für Unfälle mit besonders schwerwiegenden Folgen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz kündigt verstärkte Geschwindigkeitskontrollen an. Im vergangenen Jahr wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz 2016 insgesamt 5556 Messungen vorgenommen. In 1311 Fällen wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit so deutlich überschritten, dass neben einer Geldbuße auch ein Fahrverbot verhängt wurde.

nn

Mail an die Redaktion