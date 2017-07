In der Sammet-Schule wurden 142 Schüler entlassen

PEGNITZ - Aufgeregte Atmosphäre herrscht in der Aula der Christian-Sammet-Schule in Pegnitz. Schüler laufen hektisch hin und her, der Direktor prüft nochmals das Mikrofon, Programme werden verteilt. Nach und nach füllen sich die Stühle und die Besucher warten gespannt auf die Abschlussschüler, die ihr Zeugnis überreicht bekommen sollen. Verabschiedet werden 97 Neuntklässler, 38 Zehntklässler und sieben Schüler der Übergangsklasse.

Bei der festlichen Abschlussfeier an der Sammetschule in Pegnitz wurden die sieben besten Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet. Links Schulleiter Bernd Zimmermann. © Pia Artz



Zum Einstieg in die Abschlussfeier singt die Absolventin Rebecca Lodes "Dieser Weg" von Xavier Naidoo. Das Lied handelt von der Zukunft, der sich nun alle Abschlussschüler stellen müssen, die "steinig und schwer" sein kann. Es geht aber auch darum, dass das Leben mehr bietet als nur Probleme.

Bernd Zimmermann, Schulleiter der Sammet-Schule, ist spürbar stolz: "Ihr habt es geschafft", verkündet er. Er dankt den Schülern für ihr Engagement und ihr "meist ordentliches Verhalten", ermuntert sie, Vertrauen in ihre Entscheidungen und Fähigkeiten zu haben und nie aufzuhören, besser werden zu wollen. Mit den Worten "schaut nach vorn und lasst euch nie unterkriegen", verlässt er das Rednerpult und übergibt das Wort an Uwe Raab, Bürgermeister der Stadt Pegnitz und Schulverbandsvorsitzender der Christian-Sammet-Schule.

Raab nimmt die Verabschiedung mit Humor: "Jetzt habt ihr Zeit für die drei großen Fs", schmunzelt er. "Freizeit, Faulenzen und Feiern" Beim vierten F wie Ferien ist er sich allerdings nicht so sicher. Die meisten Schüler würden ja eine Ausbildung im Herbst beginnen und hätten keine Ferien mehr. Sein Abschlussapell: "Niemals aufgeben!"

Der Schulchor der Christian-Sammet-Schule sorgt während der Feier für musikalische Abwechslung und singt "Seite an Seite" von Christina Stürmer. Als Höhepunkt des Abends werden in einer feierlichen Zeremonie die lang ersehnten Zeugnisse überreicht. Den Beginn macht die Übergangsklasse von Stefanie Arnold-Haberberger, die nur aus Flüchtlingen besteht, die in Pegnitz wohnen.

Der Zweck dieser Klasse war es, den Jugendlichen die Eingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern. Nach und nach werden nun die Quali-Absolventen der 9 a unter der Leitung von Stefanie Luber und der 9 b unter Arnold Berner nach vorne gerufen. Mit festem Händedruck überreicht Zimmermann auch ihnen das Abschlusszeugnis. Ausnahmsweise werden vereinzelt sogar die Klassenlehrer umarmt, so groß ist die Freude über das bestandene Zeugnis.

Es folgt die 9 c, die Ganztagesklasse von Irene Meyer. Auch der M-Zweig nimmt seine Zeugnisse zufrieden entgegen, die 10a mit Klassenleiterin Johanna Schoberth-Altkofer und die 10 b unter Konrektor Thorsten Herzing. Johanna Schobert Altkofer sorgt für großes Amüsement, als sie einem Schüler, der auf Krücken läuft, das frisch gewonnene Zeugnis kurzerhand wieder abnimmt, damit er die Hand des Schulleiters schütteln kann.

Lustige Dia-Show

Jede Klasse präsentiert nach Erhalt der Zeugnisse eine Dia-Show, in der die lustigsten Momente der Klassen auf Fotos festgehalten sind. So sehen die Besucher etwa Bilder von Abschlussfahrten nach Rügen und zum Gardasee, auch der Berlinausflug wurde fotografisch festgehalten. Einer der Höhepunkte der Feier: Die Schüler tragen selbst geschriebene Gedichte zu jedem Lehrer vor.

Die Ganztagesklassen 6c und 7b erfreuen das Publikum mit einer Tanzeinlage aus "Sister Act", dann werden die Besten der jeweiligen Klassen geehrt. Die Schüler des Quali-Jahrgangs Fabian Kürzdörfer, Adam Franzucik und Nina Reichelt erreichten Notendurchschnitte von 2,00, 2,27 und 2,33. Herausragend Daniel Eßel, der im Zeugnis der Mittleren Reife einen Durchschnitt von 1,56 hat.

Aus dem M-Zweig werden auch Nina Haberl, Dominik Kautz und Jan Ulitzka, die alle einen Durchschnitt von 2,22 haben, ausgezeichnet. Am Ende sprechen der Elternbeirats-Vorsitzende Martin Thiem und die Schulreferentin im Dekanat Pegnitz Geleitworte und der Schulchor singt "Musik sein".

Nina Reichelt empfindet gemischte Gefühle: "Natürlich bin ich erleichtert, aber auch ein bisschen traurig". Zu einer der Klassenbesten wurde sie, weil sie "im Unterricht immer gut aufgepasst hat", wie sie sagt. Nina Harbel, Jan Ulitzka und Daniel Eßel werden vor allem ihre Lehrer vermissen. "Thorsten Herzing gehört zu den der besten Lehrern der Schule, wage ich zu behaupten.", so Eßel. Und alle sind sich einig, dass es wohl keinen besseren Musiklehrer als Erich Nitt gäbe, der die Feier musikalisch unterstützt hat.

PIA ARTZ