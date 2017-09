In dieser Auerbacher Lagerhalle ist immer Fasching

AUERBACH - Wer glaubt, dass die Faschingssaison maximal vom 11. November bis zum Faschingsdienstag geht, hat sich gründlich getäuscht: Für die Tänzerinnen ist die Pause seit Mai vorbei. Und die Aktiven der Faschingsgesellschaft (FG) Stadtgarde organisierten eine Aufräumaktion im Fundus.

Auf 120 Quadratmetern Fläche hat Auerbachs FG Stadtgarde so gut wie alles untergebracht, von Kostümen über Technik bis zur Dekoration. © Brigitte Grüner



"Schau mal, das ist ein echter Till von Franken!" Im Fundus der FG wird der Nachlass eines ehemaligen Aktiven aufbewahrt: Viele Orden und der "Till" sind dabei. Ebenso wie alte Schwarzweiß-Bilder von früheren Sketchen. Die "Strickerl Betty" ist darauf zu sehen, und Wilhelm Schelz in der für ihn typischen Karl-Valentin-Pose.

Gardekostüme, die man heute als altmodisch bezeichnen würde, Stiefel in allen erdenklichen Größen, Hüte und Perücken, Zubehör für den Ausschank und die Technik, Deko-Material zu unterschiedlichsten Themen, Teile des Narrenschiffes, das bei Faschingsumzügen verwendet wird und vieles mehr stapeln sich in einem Lagerraum hinter dem Sportgeschäft Dörrzapf. Auf diesen 120 Quadratmetern befindet sich das Reich der FG Stadtgarde. Ab und zu muss der Fundus aufgeräumt und entrümpelt werden.

Anfang September war es wieder so weit. Alles, was am Ende der letzten Session, "schnell mal" im Fundus abgestellt wurde, wird begutachtet, ob sich das Aufbewahren rentiert oder ob das eine oder andere gleich entsorgt werden soll. Zusammen mit dem Vorsitzenden Klaus Wagner und dessen Frau Susanne kommen auch Präsident Daniel Schuster mit Frau Bärbel und Kindern sowie weitere Mitglieder. "Das klappt immer ganz gut. Wir schreiben den Termin in unsere WhatsApp-Gruppe. Wir Zeit hat, kommt und hilft", erklärt Michelle Schwarz. Sie ist Gardetanz-Beauftragte und schaut vor allem darauf, dass keine Requisiten entsorgt werden, die bei späteren Schautänzen Verwendung finden könnten.

Dieses schön bemalte Schild zierte die Bütt 1999 im Jahr des 33-jährigen Bestehens (mit Susanne Wagner). © Brigitte Grüner



Einen Fundus-Beauftragten gibt es im Verein nicht. Der Schlüssel wird im Laden aufbewahrt. Wer etwas einlagern möchte oder zwischendurch Lust zum aufräumen hat, kann ihn abholen. Im Fundus werden nur die Dinge aufgewahrt, die der FG Stadtgarde gehören. Kostüme und Requisiten, die einzelne Aktive für ihre Reden oder Sketche gebraucht haben, sind Eigentum der jeweiligen Mitglieder.

Seit etwa sechs Jahren sind die FG-Utensilien im Lagerraum von Familie Dörrzapf untergebracht. Vorher gab es dafür einen Raum in der früheren Bulag. Vor einigen Jahren wurde alles, was dort eingelagert war, komplett entsorgt. Der Raum hatte überhaupt keine Belüftung und alles habe irgendwie modrig gerochen, erinnert sich Susanne Wagner-Dörrzapf. Mindestens sechs Mal fuhren die FG-Mitglieder mit einem Transporter zur Müllumladestation nach Witzlhof bei Amberg. Erleichtert waren die Helfer damals, dass keine Kostüme in diesem Raum untergebracht waren. Die hübschen Kleider der Gardemädchen und die Schautanzkostüme verblieben früher in weiser Voraussicht während des Sommers im Kolpinghaus. Jetzt stehen sie auf Garderobenständern und in Hüllen verpackt im Fundus.

Viele schöne Orden, darunter der „Till von Franken“, hat die FG aus dem Nachlass eines früheren Aktiven bekommen. © Brigitte Grüner



Hüte und Perücken sind luftig in Kartons untergebracht, die sich auf dem oberen Boden stapeln. In Kunststoffboxen – beschriftet mit den Schuhgrößen — befinden sich die weißen Stiefel für die Gardemädchen. Andere Kartons enthalten zum Beispiel "rote Pumphosen" oder "Perücken – lange Locken". Jede Menge Hintergrundkulissen von Tänzen oder Sketchen sind eingelagert. Der "Zahnarztstuhl", auf dem einst Stefan Gitter von Werner Müller behandelt wurde, erinnert noch an diesen ulkigen Sketch.

Ein echtes Schmuckstück

Immer wieder taucht etwas Besonderes auf: "Weißt Du noch?" heißt es dann. Ein echtes Schmuckstück ist ein rundes Bild mit dem Aufdruck "33 Jahre Stadtgarde", denn es schmückte im Jubiläumsjahr 1999 die Fass-Bütt.

"Für mich hat die Faschingssaison gar nicht aufgehört", lacht Präsident Daniel Schuster. Als ihn jemand anruft, wird diese Aussage verständlich: Als Klingelton ertönt der Narhallamarsch. Die Vorbereitungen für die Session 2018 laufen jetzt an. Die erste Aktiven-Sitzung wird es spätestens Anfang Oktober geben. Die Vorstellung der Prinzenpaare folgt am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr.

