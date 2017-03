In einer Blitzaktion von Berlin nach Bronn

Barbara und Günter Oertwig feierten in Bronn diamantene Hochzeit — Senioren betreut - vor 17 Minuten

BRONN - Man muss sich jeden Tag neu erfinden. Jeden Tag mit seinem Partner neu beginnen. Man darf nicht nachtragend sein und sich nach einem Streit auch versöhnen können. Das ist ein gutes Rezept", erzählt Barbara Oertwig als sie danach gefragt wird, was es denn braucht um eine diamantene Hochzeit feiern zu können.

Das Ehepaar Barbara und Günter Oertwig feierte im Kreise der Familie in Bronn den 60. Hochzeitstag. Dritte Bürgermeisterin Elisabeth Habscheid-Knorre (hinten links) überbrachte die Glückwünsche der Stadt Pegnitz. © Ralf Münch



Das Ehepaar Barbara und Günter Oertwig feierte im Kreise der Familie in Bronn den 60. Hochzeitstag. Dritte Bürgermeisterin Elisabeth Habscheid-Knorre (hinten links) überbrachte die Glückwünsche der Stadt Pegnitz. Foto: Ralf Münch



Dieses seltene Ereignis – 60 Jahre Ehe sind ja doch eher die Ausnahme, feierte sie am Donnerstag in Bronn mit ihrem Ehemann Günter. Beide wurden in Berlin geboren. Er hatte als Schneider gearbeitet, sie als Erzieherin. "Ein Freund von mir hatte einen Cousin. Und dieser Cousin ist auch Cousin meiner Frau. Über diesen Umweg wurden wir bekannt gemacht", so Günter Oertwig.

Am Anfang wollte die Jubilarin gar nicht so viel von ihrem zukünftigen Mann wissen. Denn, wie dieser mit einem Augenzwinkern erklärt: "Mit einem Schneider wollte sie nicht so viel zu tun haben. Als ich dann Schnitttechniker war, passte es."

Barbara Oertwig wurde mit selbst geschneiderten Bekleidung beglückt: "Ich war immer die schickste Frau. Die Leute haben sich nach mir umgedreht. Und als wir schon in Bronn gewohnt haben und in die Kirche gegangen sind, meinte der Pfarrer zu mir, dass ,ich nicht immer so schick kommen soll, weil er sonst seine Predigt vergessen könnte’."

1972 sind sie nach Bronn gezogen, nachdem das Ehepaar seit 1962 immer wieder hier Urlaub gemacht hatten. Der frühere Bronner Bürgermeister hatte das Paar gefragt, ob sie in die alte Schule ziehen möchten, das Gebäude, in dem jetzt das Seniorenparadies ist. "Wir hatten uns mit der Bevölkerung hier angefreundet. Da sind wir in einer Blitzaktion nach Bronn gezogen." Mit dabei waren auch die Maschinen, die der Jubilar gekauft hatte, als er sich in Berlin mit einem Schneiderei- und Textilgeschäft selbstständig gemacht hatte.

1983 gründete das Ehepaar (beide 82 Jahre), das zwei Söhne, fünf Enkel und fünf Urenkel hat, das Seniorenparadies. Die Jubilarin gründete in Bronn den Frauenkreis und den Turnkreis. Wie lange könnte die Ehe noch dauern? "Ach, wenn es nach mir gehen würde noch mal 60 Jahre. Es wäre ein schöner Gedanke", sagt Barbara Oertwig.

mü