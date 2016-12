In einer Nacht verschwanden nahe Kulmbach drei A4

Audi-Personenwagen waren allesamt über Nacht am Haus abgestellt - Schaden: 55.000 Euro - 20.12.2016 18:23 Uhr

KULMBACH/TREBGAST - Drei Audi A4 stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag im Landkreis Kulmbach. In Lanzendorf erbeuteten sie einen silbernen Audi A4 Avant mit den Kennzeichen „HH-CK 4455“, in Kasendorf gelang den Unbekannten mit einem silbernen Audi A4, Kennzeichen „KU-SZ 510“, die Flucht und in Trebgast holten sich die Diebe einen schwarzen A4, an dem die Kennzeichen „SOK-TP 83“ angebracht waren. Die Kripo Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Der Fahrer des silbernen Audi A4 Avant stellte seinen Wagen mit den Kennzeichen „HH-CK 4455“ am Montag gegen 20 Uhr auf dem Grundstück vor dem Haus im Lukas-Cranach-Weg in Lanzendorf ab. Am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, musste er feststellen, dass das vier Jahre alte Auto im Wert von geschätzten 20.000 Euro verschwunden war.

So passierte es auch dem Besitzer eines gut sechs Jahre alten silbernen Audi A4 in Kasendorf, der am Vorabend gegen 20 Uhr seinen Wagen in der Garage beim Wohnhaus in der Straße „Prelitz“ geparkt hatte. Am Dienstag kurz nach 9.30 Uhr wurde ihm klar, dass das Auto mit einem Zeitwert von zirka 25.000 Euro gestohlen worden war. Der Mann verständigte die Polizei. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen „KU-SZ 510“ angebracht.

Eine böse Überraschung erlebte auch der Eigentümer eines schwarzen, fünf Jahre alten Audi A4 in Trebgast, als er am Dienstagmorgen um 6 Uhr mit seinem Auto wegfahren wollte. Am späten Montagabend, etwa 23.30 Uhr, hatte der Mann den A4 gegenüber seines Hauses in der Hangstraße abgestellt. Das Auto mit den Kennzeichen „SOK-TP 83“ hat einen Wert von zirka 10.000 Euro.

Die Kripobeamten fragen: Wer hat in der Nacht zum Dienstag in Himmelkron, Ortsteil Lanzendorf, Lukas-Cranach-Weg, in der Straße „Prelitz“ in Kasendorf oder in Trebgast, im Bereich der Hangstraße, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat den silbernen Audi A4 Avant mit den Kennzeichen „HH-CK 4455“, den silbernen Audi A4 mit den Kennzeichen „KU-SZ 510“ oder den schwarzen Audi A4, Kennzeichen „SOK-TP 83“ nach Dienstagmorgen noch gesehen? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die im Zusammenhang mit den Autodiebstählen stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

rr