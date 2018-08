In Flammen: Mähdrescher brennt bei Buchau aus

Feuer breitete sich auf Feld und auf angrenzende Hecke aus - vor 1 Stunde

BUCHAU - Am Montagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, alarmierte die Leitstelle Bayreuth/Kulmbach die Feuerwehren aus Pegnitz und Buchau wegen eines brennenden Mähdreschers am Buchauer Berg.

Bilderstrecke zum Thema

Was für ein Schreck für den Landwirt: Am Montag ist in Pegnitz ein Mähdrescher in Brand geraten, sofort rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug ablöschen, doch es wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen griffen aber auch auf ein Feld und die angrenzende Hecke über.