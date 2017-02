In ganz Deutschland gesucht: Polizei fasst Betrüger

45-jähriger Berliner war mit unterschlagenem Audi unterwegs - vor 3 Stunden

BAYREUTH - In der Nacht zum Montag kontrollierten Polizisten auf der A9 bei Bayreuth einen Audi-Fahrer - ein echter Glücksgriff: Der 45-jährige Berliner wurde von 31 Staatsanwaltschaften gesucht. Nach der Kontrolle bekam er sogar noch zwei neue Anzeigen dazu.

Die Polizisten stoppten den 45-jährigen Berliner in der Nacht zum Montag auf der A9 nahe Bayreuth. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass der 45-Jährige alles andere als unschuldig war: 31 Staatsanwaltschaften suchten den Mann im gesamten Bundesgebiet, "wegen umfangreicher Betrügereien", wie die Polizei berichtet.

Offenbar lebt der Mann zur Zeit in Spanien, als ihm dann aber vor den Beamten überraschend ein Wohnsitz in Berlin einfiel, konnte ihn das nicht vor der Haft bewahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Bayreuther Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 45-Jährigen. Die Streife lieferte ihn in ein Gefängnis ein.

Und sogar beid er Festnahme deckten die Beamten neue Betrügereien auf: Der Audi, mit dem der 45-Jährige unterwegs war, gehörte ihm nicht, das Auto hatte er in Berlin unterschlagen. Auch bei dem Führerschein, den er den Beamten vorzeigte, handelte es sich um einen Betrug. So kassierte der Betrüger noch einmal zwei Anzeigen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion