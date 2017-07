In Hollfeld Frau mit Bier getauft und Helfer gebissen

Polizei fahndet nach renitentem Gast des Schützenfestes - Brille eines Ordners ging zu Bruch - vor 54 Minuten

HOLLFELD - Völlig ausgerastet ist ein 24-jähriger Besucher der Hollfelder Schützenfestes. Zunächst hat er nach einem Streit einer Frau ein Glas Bier über den Kopf geschüttet, dann hat er auch noch einen zu Hilfe geeilten Festbesucher gebissen. Zu allem Überfluss demolierte auf der Flucht eine Glastür. Die Fahndung nach ihm läuft.

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, kam es auf dem Festplatz zwischen einem 24-jährigen Mann aus Hollfeld und einer 47-jährigen Frau wegen dessen Alkoholkonsum zu einem verbalen Streit. Der junge Mann geriet dabei so in Rage, dass er der Frau ein Glas Bier über den Kopf schüttete. Danach begann er Bierbänke umzuwerfen.

Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Festbesucher gingen dazwischen und wollten den Randalierer festhalten. Dieser wehrte sich. Dabei ging die Brille des Security-Mannes zu Bruch und der 32-jährige Helfer erlitt eine tiefe Bisswunde am Unterarm. Der Verletzte musste mit dem Rettungswagen zur Wundversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bevor der 24-Jährige vom Festplatz flüchtete, schlug er einen weiteren 23-jährigen Festbesucher mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei am Mund. Ein Zeuge konnte zudem beobachten wie der Flüchtige in der Eiergasse bei einem Wohnanwesen mit der Faust eine Glastür beschädigte. Der genaue Sachschaden muss erst noch ermittelt werden.

Bei einer Fahndung der Polizei im Nahbereich des Festplatzes konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

