2017 Bundestagswahl In Horlach verschwinden CSU-Wahlplakate

HORLACH - Unbekannte haben es auf die Wahlpakate der CSU abgesehen und einige davon gestohlen.

Regina Schrembs hat die gestohlenen Wahlplakate wieder ersetzt. © Karl Schwemmer



Gemäß Paragraph 303 des Strafgesetzbuches ist die Beschädigung und Entfernung von Wahlplakaten strafbar. In den Orten Horlach und Stein wurden seitens der Frauenunion Pegnitz am 22. August Plakate mit dem Konterfei der CSU-Bundestagskandidatin Dr. Silke Launert und ein CSU-Themenplakat an Laternenmasten angebracht und hingen dort, wie die Horlacher Bewohner bestätigen können, bis zum Freitagabend, dem 25. August. Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr stellte Regina Schrembs, die Vorsitzende der Frauenunion, fest, dass alle vier Plakate in Horlach und die beiden Plakate in Stein über Nacht entfernt worden waren. Geklaut wurden offenbar auch Plakate in Nemschenreuth.

Dies erfüllt den strafbaren Tatbestand der Sachbeschädigung gemäß Paragraph 303 Strafgesetzbuch. Dort heißt es in Absatz 1: "Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

Für die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes seien deshalb "engagierte Wahlkämpfer" darauf hingewiesen, dass der Paragraph 303 Sachbeschädigung weitergeführt wird in Absatz 2: "Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert." Im Absatz 3 wird ergänzt : "Selbst der Versuch ist strafbar." Generell sind die Parteien mit ihren Mandatsträgern und Kandidaten sensibilisiert für die Sachbeschädigung oder die Veränderung des Erscheinungsbildes ihrer Plakate.

Die Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth Name: Silke Launert Alter: 40

Wohnort: Bayreuth Liste: CSU Beruf: Richterin am Landgericht a.D.



Name: Anette Kramme Alter: 49

Wohnort: Heinersreuth Liste: SPD Beruf: Parlamentarische Staatssekretärin, Rechtsanwältin



Name: Thomas Hacker Alter: 49

Liste: FDP



Name: Susanne Bauer Alter: 40

Wohnort: bei Pegnitz Liste: Die Grünen Beruf: Leitung eines soziotherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach



Name: Sebastian Sommerer

Liste: Die Linke



Name: Tobias Peterka

Wohnort: Bayreuth Liste: AfD Beruf: Wirtschaftsjurist





Die Vorsitzende der Frauenunion Pegnitz konnte noch am Samstagabend die aktuelle Wahlwerbung mit einem zur Verfügung stehendem Wahlplakat der Bundestagskandidatin zum Teil wiederherstellen. Aktuell bleibt abzuwarten, welche rechtlichen Schritte die Bundestagskandidatin Dr. Launert anstrengen wird.

Anders sieht es in Reisach aus. Da hat die CSU nicht ganz rechtskonform gehandelt. Die Plakate sind kurzerhand an Verkehrszeichen montiert worden. Dazu zählen auch die Ortsschilder.

