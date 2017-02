"In Kirchohrn is vill schönner"

KIRCHAHORN - Zum größten Faschingsball in der Fränkischen Schweiz hat sich der Sportlerball des SV Kirchahorn in der Mehrzweckhalle gemausert, der lange als Geheimtipp galt.

Es leben die 80er: Bei der Motto-Party durfte die damalige Trendfrisur Vokuhila ebenso wenig fehlen wie die aus heutiger Sicht schrägen Farben. © Thomas Weichert



Über 400 Besucher aus der gesamten Region kamen am vergangenen Wochenende nach Kirchahorn, um dort ausgelassen Fasching zu feiern, zu tanzen und zu singen. Bei wohl keinem anderen Faschingsball in der Fränkischen Schweiz sieht man so viele phantasievolle Masken. Auch das Rahmenprogramm, das seit Jahren Thomas Oppelt souverän moderiert, konnte sich wieder sehen lassen. Unter anderem traten die Hollfelder Prinzengarde, die Prinzengarde von Glückauf Pegnitz mit einem Schautanz und die Sweet Devils aus Mistelgau auf.

80er Jahre-Tanz begeisterte

Der umjubelte Höhepunkt der Tanzdarbietungen war der Show-Tanz "80er Party" der Damen des SV Kirchahorn kurz vor Mitternacht. Unter diesem Motto stand heuer auch der Sportlerball selbst. Die schwungvoll tanzenden SV-Damen wurden erst nach einer Zugabe von der Tanzfläche entlassen. Sogar Waltraud und Mariechen von der kleinen Komödie aus Fürth waren begeistert. Tags zuvor waren sie noch bei der Fernsehprunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken in Veitshöchheim gewesen und verkündetem nun jedem, der es wissen wollte: "In Kirchohrn is vill schönner".

Während Larissa und Kalle aus Pottenstein als Teletubbies durch den Saal flitzten, stellte eine Gruppe aus Willenreuth bei Pegnitz in märchenhaften Kostümen das "Willerater Märchen" dar. Ausgelassen feierten auch die ebenso kreativ verkleideten Trolls und Ballerinas der Körzendorfer Jugend mit; zwei Kamele aus Gösseldorf hatten sich derweil sehr lieb.

Stimmung verbreiteten ferner die Frösche aus Etzdorf und Türkelstein bei Gößweinstein. Die lila Kühe aus Volsbach, Glashütten und Löhlitz sorgten für Nachschub an Milka-Schokolade, bis plötzlich die "Regenbogenmonster" aus dem Ahorntal den Saal in Regenbogenfarben erhellten.

Unter den Gästen gab es kaum einen, der nicht verkleidet war. Klaus Hauenstein, Chef des SV Kirchahorn und selbst als OP-Arzt verkleidet, fand den Einfallsreichtum spitze. Für Musik bis in die frühen Morgenstunden sorgte traditionell die Gruppe "Birds".

THOMAS WEICHERT