Am Sonntagnachmittag passierte im Bayreuther Stadtverkehr ein schwerer Unfall auf der Königsallee. Ein BMW-Fahrer übersah beim Linksabbiegen eine entgegenkommende Autofahrerin und schleuderte gegen eine Hauswand.

Begeistert kehrten Bürgermeister und Räte aus dem Landkreis Bayreuth von einer Informationsfahrt des Gemeindetags durch die Region um Budweis in Südböhmen zurück. Alles, was sie sich einst für die Fränkische Schweiz gewünscht hatten, fanden sie hier realisiert, dank zahlreicher Investoren vor allem aus den Niederlanden. Der Moldau-Stausee bei Lipno samt seinen Ferienparks, die Bierstadt Budweis, Krumau als "Perle Südböhmens" oder das nach Windsor-Vorbild errichtete Schloss Frauenberg sind heute Touristen-Hochburgen ersten Ranges.

Die "Gruppe 47" feierte in Waischenfeld den 50. Jahrestag ihres letzten Treffens in der Pulvermühle. Legendäre Schriftssteller-Größen wie Hans Magnus Enzensberger, Jürgen Becker oder Zehra Cirhak lasen aus ihren Werken und stellten sich auf diversen Diskussionspodien ihrem Publikum - und sich selbst.

Vom Baumaufstellen, zum Austanzen bis zum Weckerklingeln: Es wird wieder gefeiert in der Region. Wir haben die Kerwas und Kirwas in der Region in einer Bildergalerie zusammengefasst.