In Körbeldorf nur ein Einsatz bei Heckenbrand

Feuerwehr pflegt gute Kameradschaft - Ulrich Mahler als 82. Mitglied aufgenommen - 23.01.2017 17:17 Uhr

KÖRBELDORF - Von einem einzigen Einsatz berichtete Kommandant Harald Büttner bei der Jahresversammlung der Feuerwehr. Zu einem Heckenbrand waren in den frühen Morgenstunden neun Feuerwehrler ausgerückt. Außerdem gab es neun Übungen.

Ehrungsreigen bei der Körbeldorfer Feuerwehr: (von links) Kommandant Harald Büttner, Kreisbrandinspektor Stefan Steger, Vorsitzender Martin Büttner, Feuerwehrsachbearbeiter der Stadt Pegnitz, Herbert Maier, Bürgermeister Uwe Raab, sowie die weiteren Geehrten Philipp Dumbach und Maximilian Braun. © Foto: Gisela Leinberger



Ehrungsreigen bei der Körbeldorfer Feuerwehr: (von links) Kommandant Harald Büttner, Kreisbrandinspektor Stefan Steger, Vorsitzender Martin Büttner, Feuerwehrsachbearbeiter der Stadt Pegnitz, Herbert Maier, Bürgermeister Uwe Raab, sowie die weiteren Geehrten Philipp Dumbach und Maximilian Braun. Foto: Foto: Gisela Leinberger



Bürgermeister Uwe Raab, zahlreiche Stadträte und auch der Sachbearbeiter Feuerwehrwesen der Stadt Pegnitz waren ebenfalls gekommen. In der voll besetzten Wirtsstube drängten sich der junge Vorstand und die lang gedienten Floriansjünger, um auf ein ruhiges Einsatzjahr mit vielen Vereinsaktivitäten zurückzublicken.

Vor allem der Einsatz der Digitalfunkgeräte und des Defibrillators wurde geübt, zahlreiche Ausbildungen wurden absolviert. Büttner wies darauf hin, dass die SMS-Benachrichtigung per Handy gut funktioniere. Er bat für 2017 um mehr Teilnahme beim Probealarm.

Als 82. Mitglied der Körbeldorfer Wehr wurde der neu zugezogene Ulrich Mahler per Handschlag aufgenommen. Obwohl man sich gegenwärtig um die Mitgliederzahl keine Gedanken machen müsse, gab der Kommandant zu bedenken, dass in den kommenden Jahren einige der 33 Aktiven in den Ruhestand gehen würden und ausreichend Nachwuchs noch nicht in Sicht sei. Bei der Stadt Pegnitz bedankte er sich für den Zuschuss von acht Paar Feuerwehrstiefeln und „bestellte“ beim Bürgermeister für das neue Mitglied gleich die notwendige Ausrüstung.

Über das quirlige Vereinsleben berichtete Vorsitzender Martin Büttner, wobei er allen voran den Mitgliedern und Unterstützern für ihr Engagement dankte. Zahlreiche Vorstandssitzungen, kirchliche Veranstaltungen, Feuerwehrfeste und Grillfeste — auch in Willenberg, Bodendorf und Leups — wurden von den Körbeldorfer Brandbekämpfern besucht. An der Nachtwanderung „bei Sauwetter“ beteiligten sich rund 70 Personen, darunter sogar 14 Kinder.

Wieder Nachtwanderung

Aufgrund dieser regen Teilnahme findet sie in diesem Jahr am 12. Februar erneut statt. Ein weiteres Feuerwehrhighlight war zweifelsohne das Straßenfest. Dort hat sich nicht nur die Feuerwehr ins Zeug gelegt, sondern ganz Körbeldorf half mit. Termin in diesem Jahr: 6. August 2017, für dieses über die Grenzen des Ortes hinaus beliebte Fest.

Auch zur Stadtmeisterschaft im Kegeln am 30. April im ASV-Heim wird nach der siegreichen Teilnahme 2016 wieder eingeladen. Da Willenreuth in diesem Jahr 150-jähriges Jubiläum begeht, feiert Pegnitz dort vom 9. bis 11. Juni auch den Stadtfeuerwehrtag. Die Körbeldorfer werden vertreten sein.

Kassier Josef Krieg berichtete vom vergangenen Jahr als einem Jahr, das von Investitionen geprägt war. Diese waren vor allem durch den Erlös vom Straßenfest ermöglicht worden. Wegen des Kaufs von zwei Imbisswagen für das Straßenfest und einer Motorsense war es dennoch notwendig, auf die Rücklagen zurückzugreifen.

Den anschließenden Grußworten von Bürgermeister Uwe Raab und des neuen Kreisbrandinspektors Stefan Steger sowie des kommissarischen Kreisbrandmeisters Werner Otto schlossen sich die Ehrungen langjähriger Feuerwehrmitglieder an.

Roland und Andreas Haberberger wurden in Abwesenheit für 30 Jahre Zugehörigkeit geehrt, Kommandant Harald Büttner erhielt von Bürgermeister Raab eine Ehrenurkunde für 25 Jahre aktive Feuerwehrzugehörigkeit, ein Abzeichen von KBI Steger und eine Flasche Wein nebst Gutschein seiner Feuerwehrkameraden.

Für ihr zehnjähriges Engagement wurden Stefan Neukam, Maximilian Braun und Philipp Dumbach gewürdigt.

Beim anschließenden Rippla- und Haxnessen pflegten die Körbeldorfer ihre von vielen Seiten gelobte Gemeinschaft und Kameradschaft und gingen damit in das neue Jahr, von dem sich Vorsitzender Büttner wünschte, dass es „wenig Einsätze“ bringen möge.

GISELA LEINBERGER