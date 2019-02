In Kurve: Auto-Anhänger mit neuem Q7 kippt auf A70 um

Keine Verletzten - Audi landete auf der Beifahrerseite - vor 8 Minuten

NEUDROSSENFELD - Der Fahrer eines Anhängergespanns verlor am Freitagabend auf der A70 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz zuvor war er am Dreieck Bayreuth/Kulmbach in Richtung Bamberg auf die A70 aufgefahren. Der Anhänger kippte um, Trümmer beschädigten ein weiteres Auto.

Bilderstrecke zum Thema Nach Unfall: Laster-Anhänger kippt um und verliert Audi Schreck in Oberfranken: In der Nähe des Autobahndreiecks Bayreuth/Kulmbach verunglückte ein Transporter, kippte mit seinem Gespann zur Seite und verlor dabei einen Audi. Ein nachfolgendes Auto wurde von den Trümmern getroffen. Der Sachschaden dürfte hoch sein, bislang nennt die Polizei aber keine konkreten Zahlen. Verletzt wurde niemand.



Nicht lange währte die Freude eines 47-jährigen Mannes am Erwerb seines neuen Audi Q7. Zum Zwecke der Überführung des Pkws auf einem Anhänger fuhr der Bayreuther auf die A70 in Richtung Kulmbach auf. Im Bereich Harsdorf schaukelte sich der Anhänger auf und konnte nicht mehr in die Spur gebracht werden. Die Kupplung riss sich vom Zugfahrzeug los und der Anhänger überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Im weiteren Verlauf erkannte ein nachfolgendes Fahrzeug die Unfallstelle zu spät und stieß mit dem quer zur Fahrbahn liegenden Anhänger zusammen. Auch die Schutzplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Kurzzeitig blieb die Autobahn komplett gesperrt. Nach ersten Reinigungsarbeiten konnte zumindest die linke Fahrspur wieder freigegeben werden. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Dieser jedoch in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Die Feuerwehr rückte ebenfalls zur Unfallstelle aus, weil der Verdacht bestand, dass eine Person eingeklemmt worden war. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tok