In letzter Minute Hund und Gepäck aus BMW gerettet

Personenwagen ging auf der A9 nahe Pegnitz in Flammen auf - 10.000 Euro Schaden - vor 8 Stunden

PEGNITZ - Ein BMW X5 ist am Samstag auf der Autobahn nahe Pegnitz komplett ausgebrannt. Die Insassen konnten gerade noch ihr Gepäck und den Hund aus dem Fahrzeug retten, ehe es in Flammen aufging. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehren war der BMW nicht mehr zu retten. © Sven Zeilmann



Am Samstag nachmittag gegen 14 Uhr befuhren zwei Männer mit ihrem BMW X5 die A9 von Schnaittach kommend in Richtung Pegnitz. Kurz vor der Ausfahrt Pegnitz bemerkten sie eine Rauchentwicklung im hinteren Teil ihres Wagens. Der Fahrer verließ geistesgegenwärtig die Autobahn an der Ausfahrt Pegnitz und lenkte den Pkw auf den dortigen Standstreifen.

Den Männern aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz blieb gerade noch Zeit, um sich, ihren Hund und ihr Gepäck zu retten, ehe das Auto im Vollbrand stand.

Die Feuerwehren aus Neudorf und Pegnitz eilten mit rund 20 Aktiven zum Unglücksort und löschten das Fahreug. Die Auf -und Abfahrt der A9 war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Den entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

