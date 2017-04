In Michelfeld Fassade touchiert und dann abgehauen

Hausbesitzer erlebt böse Überraschung - Reparatur wird rund 1200 Euro kosten - vor 4 Stunden

MICHELFELD - Eine unschöne Beobachtung machte ein Hausbesitzer im Auerbacher Ortsteil am Freitag: An seiner Hausfassade in der Schäfergasse prangte ein deutlicher Streifschaden.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war — vermutlich mit dem rechten Außenspiegel — gegen die Hauswand gestoßen und danach schlichtweg weitergefahren, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu bemühen. Der Hausbesitzer schaltete zwar zunächst noch nicht die Polizei ein, weil er auf die Ehrlichkeit des Verursachers hoffte. Bislang hat sich allerdings noch niemand bei ihm wegen dem Schaden gemeldet, weshalb er sich zu einer Anzeige gezwungen sieht.

Die Reparatur des Streifschadens dürfte mit mindestens 1200 Euro zu Buche schlagen, gibt die Polizei an. Sofern Anwohner oder Passanten am Freitagnachmittag — insbesondere im Zeitraum zwischen 16 und 16.30 Uhr — Beobachtungen machten, die zur Klärung der Tat beitragen können, so bittet die Polizeiinspektion Auerbach sie um Hinweise. Sie ist unter der Telefonnummer (0 96 43) 9 20 40 erreichbar.

nn