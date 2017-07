In Ottenhof tanzen die "Kirwarentner" den Baum aus

Traditionelle Kirwa im Ortsteil von Plech - vor 33 Minuten

OTTENHOF - Am Wochenende war in Ottenhof anläßlich der Kirwa wieder einmal der Bär los. Bei der Nachkirwa am Montag tanzten dabei die "Kirwarentner" den Baum aus.

Bei der Nachkirwa am Montag tanzten die "Kirwarentner" in Ottenhof den Baum aus. © Udo Schuster



Am Ende hielten die Ottenhofer Kirwasenioren, Beate und Jürgen Gröschel, den Blumenstrauß in den Händen. Die Ottenhofer hatten viel erlebt an ihrem Kirchweihwochenende. Bereits am Samstag stellten die Kirwaburschen unter musikalischer Begleitung der

"Fruschweihermusikanten" ihren rund 27 Meter hohen Kirwabaum auf. Die Fichte holte die Kirwagesellschaft unter Leitung von Oberkirwabou Dominik Schamel aus dem Staatswald. Am Abend feierte das oberfränkische Dorf neben der Autobahn im Stodel von Peter Funk mit der Band "5Star".

Funk ist aber nicht nur Besitzer der Scheune, sondern auch anderweitig voll in das Kirwageschehen integriert. So ist er nicht nur Musikus bei den Fruschweihermusikanten sondern dichtet seit vielen Jahren über das Ortsgeschehen.

Heuer auch über die Kirchweih, beispielsweise lautet ein Vers; "Und dann das ist ein Traum, zur richtigen Kirwa gehört ein Baum. Im Forst das gute Stück man fällt, das der Revierförster ausgewählt. Die Streu fährt man Heim in unsern Ort, damit bindet man die Kränze dort". Gegenüber der Funkschen Halle wurde die Bar gut besucht und die "Verpflegungsmeile" lag dazwischen. Das weitläufige diesjährige Kirwa-Thema wurde unter Schlagwort "Ottenhof first" verdeutlicht.

Am Sonntag dann der Weißwurstfrühschoppen und am Nachmittag das Baumaustanzen der jungen Generation. Hier gewann das Paar Luisa Schlicker aus Bernheck mit Jan Gröschel.

Den Kirwaausklang feierte das Dorf am Montagabend im einzigen Wirtshaus. Man spürte den Zusammenhalt der Bürger. Auch der Plecher Bürgermeister Karlheinz Escher, sowie die beiden Stellvertreter, Renate Pickelmann und Reinhold Meyer gaben in Ottenhof ein Stelldichein. Udo Schuster