In Pegnitz Audi gestohlen und zwei weitere aufgebrochen

Unbekannte Täter trieben in Hainbronn, am Kellerberg und in der Max-Reger-Straße ihr Unwesen - vor 51 Minuten

PEGNITZ - Auf drei Audi A4 hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Pegnitz abgesehen. Mit einem der Autos gelang ihnen unerkannt die Flucht, die zwei anderen ließen sie aufgebrochen zurück. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zudem Zeugen.

Beim Versuch, am Kellerberg einen Audi aufzubrechen, richteten die Täter beträchtlichen Schaden an. Foto: privat



Der Besitzer des schwarzen Audi A4 Avant mit den Kennzeichen „N-AQ 465“ stellte seinen Wagen am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Straße „Kleines Bergl“ im Stadtteil Hainbronn ab. Am nächsten Tag, etwa gegen 12.30 Uhr, stellte er fest, dass der Audi verschwunden war und verständigte die Polizei. Der rund sieben Jahre alte Audi Kombi hat noch einen Zeitwert von zirka 45.000 Euro.

In der Straße „Am Kellerberg“ machten sich im Zeitraum von 22.30 bis gegen 6.45 Uhr vermutlich die selben Täter an einem ebenfalls schwarzen Audi A4 zu schaffen. Die knapp sechs Jahre alte Limousine war im Hof eines Wohnhauses geparkt. Bei ihrem Diebstahlsversuch richteten die Unbekannten einen Sachschaden von zirka 2.000 Euro an.

Auch einen silbernen Audi A4 Avant in der Max-Reger Straße hatten die Täter in der Nacht zum Donnerstag im Visier. An dem rund sieben Jahre alten Kombi hinterließen sie einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Personen, die insbesondere im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Pegnitz gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

