In Pottenstein wurde "Perle der Altstadt" Realität

Einstige Vision wurde beim Ortsverschönerungswettbewerb des Landkreises mit Preisen bedacht - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Wird das ehemalige Klubert+Schmidt-Gelände die "Perle der Altstadt" von Pottenstein? Waren das im Jahr 2003 noch Visionen, die Bürgermeister Stefan Frühbeißer in einem NN-Gespräch entwickelt hat, so kann er spätestens jetzt Vollzug melden, hat doch der Kulturpark beim Ortsverschönerungswettbewerb des Landkreis gleich mehrere Preise abgeräumt.

Die neue Promenade zwischen dem Senivita-Altenheim und der Püttlach könnte zum ruhigen Gegenpol für die Erlebnismeile entlang der Bundesstraße 470 werden. © Foto: Richard Reinl



Die neue Promenade zwischen dem Senivita-Altenheim und der Püttlach könnte zum ruhigen Gegenpol für die Erlebnismeile entlang der Bundesstraße 470 werden. Foto: Foto: Richard Reinl



"Die Stadt ist bekannt durch seine stilvollen Fachwerkhäuser und die Burg. Geht man jedoch etwas an der Püttlach aufwärts, so entdeckt man eine beispielhafte Neuentwicklung. Ein altes Firmengebäude wurde nun mit einem Seniorenwohnheim bebaut. Der Lauf der Püttlach wurde wohltuend wieder renaturiert. Harmonische Bachränder, Steinsetzungen und das Einbeziehen des Flusses in die Gesamtgestaltung sind sehr wohltuend." Mit diesen Worten würdigte Landrat Hermann Hübner bei der Preisverleihung den Sieger, der mit 500 Euro und einem Gutschein für einen Baum ausgezeichnet wurde.

Bilderstrecke zum Thema Kulturpark Püttlachtal als Gegenpol zur Erlebnismeile Pottenstein ist bekannt durch seine stilvollen Fachwerkhäuser und die Burg. Geht man jedoch etwas an der Püttlach aufwärts, so entdeckt man eine beispielhafte Neuentwicklung. Ein altes Firmengebäude wurde mit einem Seniorenwohnheim bebaut, der Lauf der Püttlach wohltuend renaturiert. Harmonische Bachränder, Steinsetzungen und das Einbeziehen des Flusses in die Gesamtgestaltung sind sehr wohltuend. Kein Wunder, dass der neu gestaltete Kulturpark Püttlachtal schon als Gegenpol zur Erlebnismeile gesehen wird, ist er doch das Eingangsportal zu einem der schönsten Täler der Fränkischen Schweiz.



Damit nicht genug: Auch im Sonderwettbewerb "Natürliche Gewässer" konnte das Felsenstädtchen als einer der Sieger eine Prämie von 100 Euro und einen weiteren Baum-Gutschein einstreifen. Das Urteil der Jury: "Pottenstein hat nicht nur in der Stadtsanierung Beispielhaftes geschaffen, sondern auch in der Hochwasserfreilegung und der Renaturierung der Püttlach prägende Eckpunkte gesetzt. Gelungene Steinsetzungen, die das Wasser wieder seinen eigenen Weg suchen lassen, Bachufer mit Stauden und Büschen sowie ein natürliches Bachbett mit Flach- und Tiefstellen bringen die Püttlach wieder zum Leben. Aber auch vorgegebene Engstellen der Hochwasserfreilegungen sind so wieder zu erlebnisreichen Bachläufen geworden."

Freude über Verwandlung

Einheimische wie Urlauber freuen sich über diese Verwandlung eines Quartiers, in dem die Firma Klubert+Schmidt jahrzehntelang wie eine Blockade am Eingang des reizvollen Püttlachtals gewirkt hat, ehe der wichtige Arbeitgeber in das Gewerbegebiet hoch über Pottenstein umgesiedelt ist.

Danach gab es im Stadtrat erbitterte Kontroversen über die sinnvolle Verwendung des Areals, ehe im Frühjahr des Jahres 2013 endlich der Spatenstich für den K(ult)urpark Püttlachtal erfolgte. Schon damals sprach Frühbeißer von einer deutlich höheren Aufenthaltsqualität für Gäste und Einheimische.

Schon der erste Bauabschnitt sei eine Bereicherung für das gesamte Felsenstädtchen. Der Kurpark habe diesen Namen kaum verdient, so Frühbeißer damals. Er sei zu klein und direkt an der stark befahrenen B470 gelegen. Der Bürgermeister dankt der Regierung von Oberfranken für die Städtebauförderung. Es sei ein großes Ziel gewesen, die Stadt mit dem 400 000-Euro-Projekt aufzuwerten und mehr Attraktivität zu schaffen.

Als direkte Anlieger profitieren auch die Nachbarn, so beispielsweise die Bewohner des SeniVita, vom romantischen Ambiente mit dem Blick auf die Felsformationen an der Burg Pottenstein. Weil Wasser immer Publikum locke, sahen die Planer vom Team 4 aus Nürnberg auch Wasserspielflächen als Anziehungspunkt für Familien vor.

In diesem neuen Bereich, der sich als Gegenpol für die stark frequentierte Erlebnismeile etablieren könnte, sollen Naturfreunde eine schöne Freizeit genießen können.

In der Tat werden durch unterschiedliche Gestaltungselemente wie Aromapflanzen, Sitzstufen oder Stufen zum Wassertreten alle Sinne angesprochen.

Es soll für alle Pottensteiner Bürger eine ruhige Oase der Erholung sein und für die Gäste eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, die zum Wiederkommen einlädt, versprachen einst die Planer. Vieles ist schon realisiert. Offen ist nur noch die Vision, durch verschiedene Veranstaltungen mit Kunst und Kultur Highlights zu bieten, die zum Aufenthalt einladen.

RICHARD REINL