Bei freiem Eintritt zeigten die Organisatoren des "Filmstock" am Donnerstagabend den russischen Film "Der Rückkehrer" auf der Leinwand in der Brauerei Böheim. © Hans von Draminski

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Feuerwehr muss Brand im eigenen Schulungsraum löschen Am Montagmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr in Weidmes im Landkreis Kulmbach ausrücken, weil ihr eigener Schulungsraum in Flammen stand. Ein Feuerwehrmann hat sich beim Löschen sogar verletzt.

Rekordkulisse beim Maibaum-Aufstellen in Pegnitz Bei prächtigen äußeren Bedingungen wurde am Sonntag in Pegnitz wieder der Maibaum aufgestellt. Zu den Klängen der Trachtenkapelle unter Leitung von Josef Prell wuchteten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mit Hilfe von Mitgliedern des Heimat- und Volkstrachtenvereins den 26 Meter langen Baum vor einer Rekordkulisse in die Höhe. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit Volkstänzen.