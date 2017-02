Indianer bezwangen Ice Dogs erst im Penaltyschießen

EVP startete nach 0:3-Rückstand in der Schlussphase Aufholjagd - Nur 13 feldspieler dabei - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Viele hatten wohl mit einer Klatsche für den EV Pegnitz gerechnet, nachdem nur 13 Feldspieler zur Verfügung standen. Der Tabellenzweite Memmingen ging denn auch mit 3:0 in Führung, doch kurz vor Schluss schafften die Ice Dogs zum Entsetzen der gut 1400 Zuschauer binnen weniger Minuten den Ausgleich, der auch über die Verlängerung Bestand hatte. Schließlich gewann Memmingen erst im Penaltyschießen, der EVP sicherte sich überraschend einen Punkt.

Aleksandrs Kercs und Lukas Varecha traten auch zum Penaltyschießen an. Während der Pegnitzer am Memminger Torwart scheiterte, verwandelte Varecha zum glücklichen 4:3-Erfolg für die Indians. © Isi Reinl

Aleksandrs Kercs und Lukas Varecha traten auch zum Penaltyschießen an. Während der Pegnitzer am Memminger Torwart scheiterte, verwandelte Varecha zum glücklichen 4:3-Erfolg für die Indians. Foto: Isi Reinl



Eishockey-Verzahnungsrunde

ECDC Memmingen – EV Pegnitz 4:3 nach Penlatyschießen (2:0/1:0/0:3) – Beide Teams mussten auf wichtige Spieler verzichten. Während die Indianer ohne Jan Benda, Sven Schirrmacher, Patrick Weigant sowie Jan Koube immerhin noch 17 Feldspieler aufbieten konnten, waren es bei den Ice Dogs wegen der Sperre von Florian Zeilmann und den bekannten Verletzten nur mehr 13. Zu allem Überfluss musste auch noch Co-Trainer Marco Zimmer das Bett hüten.

Eine knappe Viertelstunde hielt der EVP vor über 1400 Zuschauern gut mit, auch wenn eine doppelte Überzahl nicht genutzt werden konnte. Memmingen ließ zunächst ebenfalls ein Powerplay aus. In der 15. Minute allerdings musste der Pegnitzer Keeper Maximilian Schmidt zum ersten Mal den Puck aus dem Netz holen, nachdem Timo Schirrmacher nach sehenswerter Vorarbeit des Ex-Bayreuthers Dominik Piskor und Daniel Huhn in Überzahl vollstreckt hatte. Kurz vor der Pause erhöhte Lukas Varecha auf 2:0. Damit nicht genug: Nach nur 88 Sekunden im Mitteldrittel sorgte Tim Tenschert für das 3:0, nach Meinung der ECDC-Fans schon eine Art Vorentscheidung.

Weil auch Tabellenführer Höchstadt nach einem durchwachsenen Beginn im zweiten Drittel gegen Dorfen klar auf Siegkurs steuerte und Memmingen deshalb weiter mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen muss, schaltete der ECDC in der Folge einen Gang zurück. Einigen Akteuren war anzumerken, dass sie nicht wirklich fit waren, sondern sich nur wegen der langen Verletztenliste zur Verfügung gestellt hatten. So wurde das Hauptaugenmerk darauf gelegt, Kräfte zu sparen und den Vorsprung zu verwalten.

Zu Beginn des Schlussabschnitts wechselten die Indians den Torwart: Für Joey Vollmer stand jetzt Martin Niemz zwischen den Pfosten. Zunehmend sorgten nun die Schiedsrichter für Diskussionsstoff: Zunächst brummten sie Piskor zwei plus zehn Minuten auf, dann kassierte der Pegnitzer Kapitän Sergej Hausauer eine zehnminütige Disziplinarstrafe, nachdem er mit einer Entscheidung nicht einverstanden war.

Als alles schon geregelt schien, bekam Pegnitz die zweite Luft und es wurde plötzlich doch noch einmal spannend: Zunächst verkürzte Stefan Hagen in Überzahl auf 3:1, nur eine Minute später sorgte Sven Adler für den 3:2-Anschlusstreffer, wobei beide Male Ralf Skarupa die Vorarbeit geleistet hat, und schließlich erinnerte sich auch Aleksandrs Kercs an seine Torjägerqualitäten. Die Memminger Fans konnten es kaum glauben: Binnen nur vier Minuten hatten die Ice Dogs den 3:3-Ausgleich geschafft und es ging in die Verlängerung.

Schließlich musste sogar ein Penaltyschießen entscheiden, in dem Memmingen seine individuellen Vorteile nutzte. Während bei Pegnitz Nikolai Pleger, Aleksandrs Kercs und Sergej Hausauer scheiterten, traf Varecha zum entscheidenden Tor für den ECDC. Pegnitz aber hatte sich mit einer tollen Leistung einen Punkt hochverdient.

Die Torfolge: 1:0 (15.) Schirrmacher/Piskor/Huhn (5 gegen 4), 2:0 (19.) Varecha/Jainz, 3:0 (22.) Tenschert/Huhn, 3:1 (53.) Hagen/Skarupa (5 gegen 4), 3:2 (54.) Adler/Skarupa, 3:3 (56.) Kercs/Adler, 4:3 Varecha (Penalty).

ISI REINL