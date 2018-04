Info-Points in Pegnitz werden gut angenommen

PEGNITZ - VON HANS-JOCHEN SCHAUERVor Konditormeister Christian Stoeber stand unlängst ein Engländer. Er wollte wissen, was er in Pegnitz anschauen könne. Stoeber schickte ihn auf den Schlossberg. "Ich hoffe, er ist hinaufgegangen."

Konditormeister Christian Stoeber am Info-Point im Café Bär. Auf einer Ablage sind Prospekte aufgereiht, die von Touristen mitgenommen werden können. Foto: Hans-Jochen Schauer



Der Mann von der Insel war mit dem Zug gekommen und hatte nur zwei Stunden Aufenthalt. Für Stoeber war klar, dass neben der Pegnitzquelle der Aussichtsturm auf dem Schlossberg erste Wahl sind. "Von dort kann er die gesamte Umgebung anschauen."

Für Stoeber, der das Café Bär an der Nürnberger Straße betreibt, sind solche "Kunden" nichts Ungewöhnliches. Denn das Café ist im Stadtgebiet einer von fünf Info-Points für Touristen. "Und die tauchen immer wieder mal auf und suchen nach Informationen."

Fündig werden sie gleich links neben der Kuchen- und Tortentheke. Auf einer niedrigen Ablage liegen aufgereiht eine Reihe von Prospekten und Flyern, die für Urlauber die wichtigsten Informationen bieten. Etwa eine Übersicht über Hotels, Pensionen und Privatzimmer, auch Wanderführer sind darunter oder ein Prospekt über das Cabriosol.

Seit August 2016 gibt es die Info-Points. Neben dem Café Bär sind auch die drei Einzelhändler Rosis Handarbeitsladen, Schreibwaren Löhr und die Wagneria sowie in der Zaußenmühle Anlaufstationen für Touristen. "Die Prospekte gehen gut weg, sagt Rosmarie Götz, die Besitzerin des Handarbeitsladens. Sie hat das Infomaterial im offen zugänglichen Hauseingang ausgelegt, sodass Urlauber auch dann zu den Flyern greifen können, wenn ihr Laden geschlossen ist. Ja, die Prospekte werden gerne mitgenommen, bestätigt Stoeber.

Häufig seien es Campingurlauber, aus Pottenstein, vor allem Berliner, sagt Götz. Sie hat festgestellt dass bei schlechtem Wetter mehr Urlauber in der Stadt unterwegs sind. Oft werde gefragt, wo man mittags fränkische Küche bekomme. Da ist die Auswahl begrenzt. Rosmarie Götz verweist die hungrigen Urlauber auf den Schlappnwirt. Einen Großteil der Urlauber kennt Götz mittlerweile: "Es sind nette Gäste, die ratschen." Bei diesen Gesprächen erfährt sie das ein oder andere. Etwa, dass die Pegnitzquelle hinter der Zaußenmühle unzureichend ausgeschildert sei. Es gebe immer wieder Urlauber, die der Meinung seien, die Quelle befindet sich an der Stelle, wo die Pegnitz in die Fichtenohe fließt. "Die Hinweise auf die Pegnitzquelle müsste verbessert werden", sagt Götz.

Christian Stoeber gibt fast täglich Auskünfte an Fremde. Besonders am Wochenende kommen Urlauber. Häufig werde gefragt, wo man übernachten könne. Der Konditormeister bietet nicht nur die obligatorischen Prospekte an, sondern hat auch die selbst hergestellten "Pegnitzer Mäuse" und Holzkisten mit Pralinen. Auf ihr sind bekannte Fotomotive der Stadt Pegnitz, zum Beispiel das Alte Rathaus, zu sehen. Nette Mitbringsel die auch Touristen gerne kaufen würden, so Stoeber.

Gerhard Wagner von der Wagneria hat eine verhaltene Nachfrage nach den Prospekten in seinem Geschäft festgestellt. Der Grund dafür ist für ihn naheliegend: Gegenüber auf der anderen Seite der Hauptstraße ist die Tourist-Information der Stadt Pegnitz untergebracht. "Wer Informationen sucht, der geht gleich dorthin",meint Wagner.