Infotreffen zum Faust-Verkehrskonzept in Pegnitz

Bürgermeister Uwe Raab und Vorsitzender des Festspielvereins, Uwe Vogel, stellten Verkehrskonzept vor - vor 16 Minuten

PEGNITZ - Mit einem ausgeschilderten Parkleitsystem, Zubringerbussen, ausführlicher Information und letztendlich mit der Vernunft von auswärtigen und einheimischen Besuchern wollen die Veranstalter der Faustfestspiele den zusätzlichen Verkehr so in den Griff bekommen, dass die Anwohner des Schlossbergs damit leben können. Bei einer Infoveranstaltung im Berufsschulinternat stellten Bürgermeister Uwe Raab und der Vorsitzende des Festspielvereins, Uwe Vogel, ein Konzept zur Verkehrsführung vor.

Der Schloßberg in Pegnitz © Andreas Beil



Man will Verkehr und Parker vom Schlossberg fern halten und "die Beeinträchtigung der Anwohner klein halten", so Raab. Schilder mit der Aufschrift "Parkplatz und Busshuttle" sollen die Festspielbesucher gezielt auf den Park-and-Ride-Parkplatz und den KSB-Firmenparkplatz an der Bahnhofstraße lotsen. Von beiden Parkplätzen aus werden Kleinbusse die Gäste auf den Schlossberg bringen und wieder zurück zum Auto. Sie sollen im 15-Minuten-Takt verkehren. Erklärt wird den Besuchern auch mit dem Kauf von Eintrittskarten, wie sie zu Fuß den Schlossberg erreichen können. Die Raumersgasse ab der Bundesstraße 2 hoch zum Schlossberg soll an Festspielabenden nur für Anlieger befahrbar sein und wird auch entsprechend so ausgeschildert.

"Wir können davon ausgehen, dass die Beschilderung so ausreicht", sagte Raab zu rund 20 Anwohnern. "Würden wir merken, dass ein erheblicher Missbrauch stattfindet, wäre der Festspielverein bereit, ehrenamtliche Streckenposten zu platzieren." Sie sollen dann darauf hinweisen, dass das Shuttlebus-System genutzt werden kann "oder eben die Füße", so Raab. Die Pegnitzer selbst hält Raab für so kundig, dass sie wissen, dass der Schlossberg wegen der eingeschränkten Parkplatzsituation nicht unbegrenzt anzufahren ist – ein Zuhörer hatte seine Skepsis geäußert, ob die Pegnitzer sich auch wirklich an ein Durchfahrtsverbot halten. Gesondert betrachtet werden müssen Besucher des Biergartens, denn sie sind dann eben auch Anlieger.

Alles in Allem setzen Raab und die Veranstalter auf Vernunft und auf das Sammeln von Erfahrungen. Sollte das Konzept nicht greifen, "müssen wir gegebenenfalls nachjustieren", so Raab. Sprich: Es müssen dann verkehrsregulierende Maßnahmen her. Ein Zuhörer brachte ein allgemeines Parkverbot im Bereich des Schlossbergs zur Sprache — die Anlieger erhielten dann einen Parkausweis.

Letztendlich könne er noch nicht vorhersagen, wie sich die Situation ab dem ersten Festspieltag am 16. Juli darstellt: "Lassen wir das auf uns zukommen." Er versprach, das "Konfliktpotential" mit den Anwohnern ernst zu nehmen. Wenn die Anwohner merken, "dass etwas schief läuft", bat er um umgehende Kontaktaufnahme, entweder mit der Stadt oder dem Festspielverein: "Mir ist wichtig, dass wir darüber im Gespräch bleiben."

25 Aufführungen soll es am Schlossberg zwischen dem 16. Juli und 2. September geben. Maximal 600 Zuschauer haben auf der Tribüne auf der Schlossbergwiese Platz. Die Veranstalter rechnen aber nicht mit einem ständig vollem Haus.

KLAUS TRENZ