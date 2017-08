2017 Bundestagswahl "Inhalte sind wichtiger als Politiker-Köpfe"

In Pegnitz sind vor kurzem die ersten Plakate für die Bundestagswahl im September aufgestellt worden

PEGNITZ - Die Bundestagswahl rückt näher, seit vergangener Woche stehen in Pegnitz und den Außenorten die ersten Plakatwände. Die Parteien werben mit Bildern und Slogans für sich.

Nun stehen die Wahlplakate auch in Pegnitz allerorten. Den Verkehr behindern darf die Politikerwerbung mit ihren Köpfen und Parolen gleichwohl nicht. © Foto: Ralf Münch



"Es gibt im Stadtgebiet keine festgelegten oder ausgenommenen Standorte für die Wahlplakate", sagt Bürgermeister Uwe Raab. Aber es gibt klare Regelungen des Innenministeriums. Insbesondere sollen die Aufstellungs- und Anschlagorte so gewählt werden, dass Verkehrsteilnehmer weder abgelenkt noch belästigt werden können, so Raab. An Verkehrszeichen für den fließenden Verkehr dürfen keine Plakate montiert werden. "Die Plakate sind nach Ablauf der Werbemaßnahme vollständig zu entfernen", sagt der Bürgermeister.

Größenvorgaben oder eine Obergrenze bei der Anzahl gebe es nicht. Üblicherweise werden DIN A 1 oder DIN A 0-Formate genutzt, zum Teil auch Großflächenplakate auf vorhandenen Plakatständern. Bislang liegen Anfragen von CSU, SPD, FDP, Grünen, Die Linke, Deutsche Mitte, V-Partei (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer) und der AfD vor. "Die Stadt Pegnitz weist darauf hin, ein vernünftiges Maß bei der Anbringung der Wahlwerbung zu halten", sagt Raab. Bei übertriebener Plakatierung könne die Stadt an die jeweiligen Parteien herantreten, um eine Reduzierung zu erwirken.

Auch die örtlichen Parteiverbände und -vereine beteiligen sich am Wahlkampf. "Es werden Plakate aufgehängt und Flyer verteilt", sagt SPD-Ortsvereinsvorsitzender Oliver Winkelmaier. Außerdem werden Infostände, kleinere Veranstaltungen und Aktionen sowie ein Bürgergespräch mit Wahlkreiskandidatin Anette Kramme stattfinden.

Zwischen 60 und 80 Plakate im gesamten Stadtgebiet werden aufgehängt. "Plakate haben wohl keinen direkten Einfluss auf die Entscheidung der Wähler", sagt Winkelmaier. Sie würden eher dazu dienen, die Kandidaten zu visualisieren und im Verständnis der Menschen einzuprägen. Viel wichtiger als Köpfe seien Inhalte, die sich aber außer mit platten Sprüchen nur sehr schwer auf ein Plakat zwängen lassen.

Bei der CSU gab es im Juli eine Auftaktveranstaltung mit Finanzstaatssekretär Jens Spahn und Bundestagsabgeordneter Silke Launert, so Ortsverbandsvorsitzender Wolfgang Weber. Die Frauen Union hielt vor dem WIV-Center einen Straßenwahlkampf und auf sozialen Netzwerken gibt es Auftritte. "Wir haben drei Großflächenplakate an der B2/Badstraße und Brunnenäcker sowie bei der Berufsschule platziert", sagt er. Zusätzlich gibt es 100 sogenannte Personen- und Themenplakate. Diese werden an Straßenlaternen oder Plakatständer angebracht. Weber denkt, dass es unklar ist, ob Plakate das individuelle Wahlverhalten der Bürger beeinflussen. "Deshalb beschränken wir uns auf die erwähnten Veranstaltungen und weniger, aber gezielter auf Plakatierung", sagt er. Von sogenannter wilder Plakatierung nehme man Abstand.

"In Pegnitz werden es 30 kleine Plakate, in den Ortsteilen auch noch mal so viele sein. Und es wird Großflächenplakate geben", sagt Susanne Bauer von den Grünen. Ansonsten seien sie nicht in der Lage, Annoncen zu schalten. Das würde sie bei jeder Partei stutzig machen, die in der Lage sei, mit diesen Mitteln Kampagnen zu machen. "Es ist kein Pappenstiel, welche Beträge da zusammenkommen", so die Bundestagskandidatin. Die Grünen würden versuchen, viel über Facebook und Mailkontakte laufen zu lassen. Bei Infoständen würden sie die Leute lieber direkt ansprechen.

Bauer glaubt, dass Wahlplakate wichtig sind. "Damit zeigen wir Präsenz auch auf dem Land", sagt sie. Und sie glaubt, dass nicht so sehr politisch interessierte Menschen den Plakaten eine Haltung oder zumindest eine Stimmung entnehmen und sich die Zeit nehmen, wählen zu gehen. Auch Unentschlossene oder Neuwähler erhielten einen Eindruck, wie die Parteien an die Themen herangehen. "Ich finde, dass der effektivste Weg herauszufinden, wo die größtmöglichen Übereinstimmungen sind, immer noch der Wahl-O-Mat ist", so Susanne Bauer.

