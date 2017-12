Innereien und blutige Spuren bei Buchau gefunden

BUCHAU - Mit einem gehörigen Schrecken kamen Spaziergänger nach Hause: Sie hatten auf einem Weg im Westen des Ortes eine große Blutlache entdeckt. In einem Gebüsch lagen Eingeweidereste und auf dem verschneiten Weg selbst war eine Blutspur zu sehen. Daneben Abdrücke von Pfoten.

Blutige Spuren entdeckten Fußgänger am Samstagnachmittag bei Buchau. Die stammen laut dem Pächter von einem aufgebrochenen Wildschwein. © NN



Waren es Abdrücke von Hunden – oder gar von einem Wolf? Dass diese Tiere mittlerweile im Veldensteiner Forst und auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr leben sowie im Fichtelgebirge nachgewiesen wurden, ist bekannt. Aber so nahe bei der Wohnbebauung, nicht weit von Pegnitz entfernt?

Hans-Jürgen Groß, langjähriger Jäger und stellvertretender Hegegemeinschaftsleiter, machte sich auf den Weg zum "Birlas", wie die Anhöhe von den Buchauern genannt wird. Er war schon etwas erschrocken, als er das Blut, die Eingeweide und die blutigen Spuren sah. Doch er gewann schnell seine Fassung zurück: "Ich bin mir fast zu 100 Prozent sicher, dass das kein Wolf angerichtet hat. Auch die Pfoten stammen eher von einem Hund." Er kam zu dem Schluss, dass es sich um die Überreste eines von einem Jäger geschossenen Tieres handeln musste.

"Denn wenn ein Hund ein Wild gestellt hätte, würde man im Umkreis von fünf Metern Kampfspuren sehen." Er konnte aber so gut wie sicher auch einen Fall von Wilderei ausschließen, denn in solch einem Fall wird das getötete Tier von den Dieben so schnell wie möglich mitgenommen. In Buchau waren vor einigen Jahren Wilderer unterwegs gewesen.

Da aber ein Jeep Reifenspuren auf dem frischen Schnee hinterlassen hatte und auch Schuhspuren zu sehen waren, tippte Groß darauf, dass ein Jäger das Tier vor Ort "aufgebrochen", auf den Jeep geladen hatte und anschließend weggefahren war. "Aufbrechen" bedeutet in der Jägersprache aufschneiden und ausweiden. "Die Eingeweide werden sich die Füchse und die Wildschweine in der Nacht holen", vermutete er.

Trotzdem war er offensichtlich nicht "begeistert" darüber, dass Jäger die Überreste eines Tieres direkt an einem leicht zugänglichen Waldweg liegen ließen. "Ich werde mich noch mit den Pächtern in Verbindung setzen", meinte er abschließend.

Das hat auch unsere Zeitung gemacht. Pächter Hans Gugel aus Nürnberg bestätigte die Vermutungen des Pegnitzer Fachmannes. "Es ist richtig, dass hier ein Tier aufgebrochen wurde. Am Samstag fand in diesem Bereich eine angemeldete Drückjagd auf Wildschweine statt. Eine Jungjägerin hat dabei ihre erste Sau geschossen. Sie war wohl so aufgeregt, dass sie das Tier ausgeweidet und mitgenommen hat. Natürlich hätte sie die Überreste, die direkt am Weg lagen, nicht so sorglos entsorgen dürfen", betont er. "In Zukunft wird das bestimmt nicht mehr passieren", versicherte Gugel.

