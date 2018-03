Insekten können in neues Hotel bei Pegnitz einchecken

WEIDLWANG - Der Fuß- und Radweg zwischen Weidlwang und Hainbronn ist ein Paradeobjekt der so genannten interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten Auerbach und Pegnitz. Der Weg ist vor allem an schönen Tagen von Spaziergängern und Radfahrern gut frequentiert.

Sahen sich das Insektenhotel an: Auerbachs Bürgermeister Joachim Neuß (l.), die Auerbacher Stadträtin Maria Regn (2. v. li.), OGV-Vorsitzender Christian Maier (2. v. re.) und der zweite Pegnitzer Bürgermeister Wolfgang Nierhoff (r.). © Klaus Trenz



Jetzt gibt es einen Grund mehr, auf ein paar Kilometern entlang der Pegnitz frische Luft zu schnappen: ein Insektenhotel des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Michelfeld. Aufgestellt zwischen den beiden Brücken über die Pegnitz am – laut OGV-Vorsitzendem Christian Maier "schönsten Platz entlang des Wegs".

Dort könne man in aller Ruhe – eine Sitzecke lädt dazu ein — nicht nur die Kletterer beobachten, die sich am Felsen oberhalb der Staatstraße auf mehreren Routen nach oben hangeln, sondern auch Insekten. Falls sie das Angebot annehmen und im Insektenhotel "einchecken". Bereits im vergangenen Jahr wurde die geschätzt eineinhalb Quadratmeter große Unterkunft für die kleinen Bewohner im Ferienprogramm gebaut. 20 Kinder haben sich daran beteiligt. Leider, so Maier, sei das Wetter im Anschluss daran so schlecht geworden, dass man das Aufstellen des Insektenhotels auf das Frühjahr verschoben habe.

Das Wetter war jetzt am Freitag auch nicht viel besser, aber "wir wollten das jetzt durchziehen", sagt Maier. Immerhin hatte es Maier geschafft, daraus eine kleine Freiluftparty mit Bratwürsten und Getränken zu machen — bei gelegentlich leichtem Regen. Rund 30 Einweihungsgäste kamen dann auch: Mitglieder des OGV und eine Handvoll Kinder, die am Hotel mitgebaut hatten. Einige waren durch den Kommunionunterricht verhindert. Mit dabei Bürgermeister Joachim Neuß mit Gattin, die Auerbacher Stadträtin Maria Regn sowie der zweite Bürgermeister von Pegnitz, Wolfgang Nierhoff, nebst Ex-Stadträtin Tanja Potzler von den Pegnitzer Grünen.

Klar, dass dabei wieder von interkommunaler Zusammenarbeit gesprochen wurde. Das hatte seinen Grund: Das Insektenhotel steht nämlich auf Pegnitzer Grund, was von Nierhoff mittels Handy, Google und GPS auch überprüft und für richtig befunden wurde. Aber, so versicherte er, gab es für Pegnitz keinerlei Bedenken, das Bauvorhaben ohne Zögernn durchzuwinken. Und das "ohne Bauantrag", wurde allgemein gescherzt.

Immerhin sei das Projekt des OGV ein weiterer Baustein, um den Weg noch attraktiver zu machen und eine Fortsetzung dessen, was der Bund Naturschutz Pegnitz und die Grünen 2017 begonnen haben. Nämlich Blumenwiesen zu säen. Ganz im Sinne des Netzwerks "Blühende Landschaften", um einen Gegenpol zur intensivierten Landwirtschaft zu setzen und Bienen und anderen Insekten eine Nahrungsquelle zu bieten.

Die bunten Blumenteppiche seien bei Spaziergängern sehr gut angekommen, sagte Potzler. Offenbar auch bei der Stadt Auerbach. Denn Neuß kündigte an, das Blumenprojekt auf die Auerbacher Seite "herüberzuziehen". Auch auf der oberpfälzer Seite sollen Blumenwiesen an geeigneten Stellen entstehen.

Die Stadt Auerbach war ohnehin aktiv, um dem Insektenhotel einen festen Stand zu geben. Der Bauhof half mit, "das "Hotel, das Auerbach so dringend braucht" aufzustellen. Sehr zur Freude auch von den Zwillingen Antonia und Sophia Müller, Lena Frohnhöfer und Leon Rost.

Die Kinder haben am Bau des Insektenhotels mitgearbeitet und wollen es auch nicht aus den Augen lassen. Im Herbst wollen sie nachsehen, wie die Belegung des Hotels ausgefallen ist, was man an den vorgebohrten und dann hoffentlich zugeklebten Löchern im Laubholz feststellen kann. Den geübten Blick dafür haben sie bereits: die Zwillinge und Leon haben eine kleinere Ausgabe des OGV-Hotels im Garten stehen und wissen, was da vor sich geht. Und Insekten finden sie sowieso toll. Schmetterlinge und Bienen sind die Favoriten von Lena. Leon ist beispielsweise von Erdhummeln fasziniert. Nur bei Spinnen hält sich die Begeisterung der vier Kinder in Grenzen. Aber die gehören genau genommen auch nicht zur Art der Insekten. Nur die Frage nach dem Insektensterben wissen die Kinder nicht zu beantworten. Diese verunsichert sie eher. Sie kennen es nicht anders, als dass Luft und Boden nicht mehr von den kleinen Lebewesen wimmelt, wie früher. Maier schon.

"Schwarz malen" will er nicht, aber "die Anzeichen mehren sich, dass die Insekten immer weniger werden." Früher sei alles kleinstrukturierter gewesen, es sei nicht so oft und schon so früh gemäht worden und es habe es mehr Lebensraum für Insekten gegeben. "Mit dem Insektenhotel werden wir die Welt nicht retten", so Maier, aber "vielleicht gibt es ja auch Denkanstöße". Und "aufgrund der Situation", sei das Insektenhotel auch so etwas wie ein "Mahnmal".

Im Oktober vergangenen Jahres legten Insektenforscher des Entomologischen Vereins Krefeld nach langjährigen Studien an 63 verschiedenen Orten in drei Bundesländern ein besorgniserregendes, wenn nicht gar erschreckendes Ergebnis vor, das sogar ständig mahnende Naturschützer überraschte: Die Masse der Insekten ist in Deutschland seit 1989 erheblich geschrumpft – um durchschnittlich 76 Prozent. Und das sogar in Naturschutzgebieten.

Was genau die Ursachen sind, ist noch unklar. Im Verdacht: Stickstoffverbindungen, die teils aus Düngemitteln stammen, aber auch in Unmengen durch Abgase in den Boden gelangen. Mindestens genauso in Verdacht stehen Pestizide. Dass diese Substanzen tatsächlich schuld am Insektensterben sind, konnten die Forscher nicht beweisen. Sicher ist: Solange man die Ursachen nicht kennt, wird sich das Insektensterben nicht aufhalten lassen. Das wäre ein Supergau für das gesamte Ökosystem, weil Insekten das Fundament bilden: als Planzenbestäuber, Schädlingsregulatoren und als Nahrungsquelle für die Tierwelt schlechthin.

