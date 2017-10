Integration von jungen Flüchtlingen "ernüchternd"

Von Hoffnungen, Erfahrungen und der Realität - Debatte über "Chancen und Risiken" - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Vielfältige Anregungen, aber auch einige ernüchternde Bestandsaufnahmen standen im Mittelpunkt der zweieinhalbstündigen Podiumsdiskussion über "Chancen und Risiken bei der Integration von Flüchtlingen in den regionalen Arbeitsmarkt". Auf dem Podium: Arbeitsmarkt- und Flüchtlingsexperten, aber auch Behördenvertreter sowie die Bürgermeister Uwe Raab (Pegnitz) und Joachim Neuß (Auerbach).

Franz Eller (v. li.) leitete die Diskussion mit Henri Schulz (Arbeitsagentur), Hans-Peter Ströbel (Ausländerbehörde),Veronika Kobert (Integrationsbeauftragte), Klemens Brosig (Bezirksregierung), Tobias Döhring (Jugendamt), Ingrid Krauß (IHK), Ernst Ott (HWK) und den Bürgermeistern Uwe Raab und Joachim Neuß. © Foto: F. Heidler



Franz Eller (v. li.) leitete die Diskussion mit Henri Schulz (Arbeitsagentur), Hans-Peter Ströbel (Ausländerbehörde),Veronika Kobert (Integrationsbeauftragte), Klemens Brosig (Bezirksregierung), Tobias Döhring (Jugendamt), Ingrid Krauß (IHK), Ernst Ott (HWK) und den Bürgermeistern Uwe Raab und Joachim Neuß. Foto: Foto: F. Heidler



"Wenn es gelingt, zehn Flüchtlinge zu integrieren", dann wäre der Nachmittag laut Diskussionsleiter Franz Eller vom ausrichtenden Arbeitskreis "Schulewirtschaft" ein Erfolg. Laut der einigermaßen schonungslosen Bestandsaufnahme von Henri Schulz, Bereichsleiter bei der Bayreuther Arbeitsagentur, ist man davon allerdings weit entfernt. So manche der rund 50 Gäste und Firmenvertreter pflichteten ihm bei.

Schulz erklärte unumwunden: "Die bisherigen Ergebnisse bei der Integration von jungen Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit sind ernüchternd." Die eigenen Berufsberater hätten in diesem Jahr 127 Flüchtlinge aus den Berufsintegrationsklassen beraten. Ergebnis: Elf seien in betrieblicher Ausbildung, zehn in Ausbildung an Berufsfachschulen, zehn in Einstiegsqualifizierungen, zehn besuchten weiterführende Schulen und sieben hätten Arbeitsstellen angetreten. Nach zwei Jahren Berufsintegrationsklasse seien somit höchstens 30 bis 40 Prozent der Absolventen in der Lage, eine Berufsausbildung anzutreten. Aber nicht alle ausbildungsfähigen Flüchtlinge hätten auch eine Beschäftigungserlaubnis von der zentralen Ausländerbehörde in Bayreuth erhalten.

Deren Vertreter Hans-Peter Ströbel von der Regierung von Oberfranken musste sich in der Runde heftige Kritik von Vertretern aus den Unterstützerkreisen für Flüchtlinge anhören. Nach einer Publikumsfrage musste er sich rechtfertigen, warum Flüchtlingen nach einem erfolgreichen ersten Ausbildungsjahr plötzlich von seiner Behörde die Aufenthaltserlaubnis entzogen werde. Bürgermeister Joachim Neuß sagte dazu: "Die viele Mühe ist umsonst, wenn der Flüchtling dann abgeschoben wird."

Laut Ströbel habe sich bei manchem jungen Flüchtling inzwischen der Status geändert. Das sei keine "willkürliche Entscheidung". Manch einer sei straffällig geworden oder habe bei der Identitätsfeststellung falsche Angaben gemacht. "Wenn er keinen Reisepass hat, muss er den über die Heimatbotschaft seines Landes in Deutschland beibringen." Möglichst innerhalb von vier Wochen.

Arbeitsexperte Schulz rät: "Wenn ich einen Auszubildenden einstellen will, muss ich sicherstellen, dass er ein anerkannter Flüchtling ist." Der Referent stellte in seinem Thesenpapier fest: "Mit jungen Flüchtlingen können wir nicht den Mangel an Azubis und Fachkräften beheben." Künftige Arbeitgeber müssten bereit sein, für Flüchtlinge deutlich mehr an Zuwendung und Begleitung zu investieren, als bei deutschen Auszubildenden. Auch dauere der Erwerb der deutschen Sprachkenntnisse oft wesentlich länger als erwartet.

Aus seiner Erfahrung erklärte der für Schulen zuständige Regierungsreferent und Ex-Pegnitzer Klemens Brosig: "Für muslimische Jugendliche ist Metzger nicht gerade ein Traumberuf." Viele wollten eben doch eher Kfz-Mechatroniker werden. Er weiß von einem Fall, wo ein Flüchtling die Bäckerlehre abgebrochen hat, um in einer Großbäckerei als ungelernte Kraft schnell mehr Geld zu verdienen.

Zu den Chancen der Schulausbildung sagte er: "Um Kinder, die in die Grundschule kommen, mache ich mir keine Sorgen." Diese lernten schnell deutsch. Viel schwieriger werde es für Flüchtlinge kurz vor den deutschen Schulabschlussklassen.

Im Jahr 2015 gab es im Bezirk vier Übergangsklassen für Flüchtlinge, im Jahr darauf stieg deren Anzahl auf 78. Brosig weiter: "Ich bewundere das Engagement der Lehrkräfte."

Ein gutes Zeugnis stellten Ingrid Krauß (IHK) und Erwin Ott (Handwerkskammer) den Flüchtlingen aus. Beide haben "fast keine Abbrüche" bei den meist einjährigen Einstiegsqualifizierungen für Flüchtlinge, die einem Ausbildungsvertrag vorgeschaltet werden. So sei die Abbruchquote laut Krauß "nicht höher als bei deutschen Jugendlichen". In Oberfranken wurden seit September 2016 etwa 42 Verträge für Einstiegsqualifizierungen und ebenso viele für reguläre Ausbildungsverhältnisse geschlossen.

Sie sagte aber auch: Viele Flüchtlinge hätten in ihrer Heimat ein Diplom erworben und wären in Deutschland nicht wirklich an einer betrieblichen Ausbildung interessiert.

Ein weiteres Problem: Schleuser hätten schon an Berufsschulen angerufen, um Schulden der Flüchtlinge für die geglückte, aber illegale Flucht einzutreiben.

Immer wieder geisterte durch verschiedene Wortmeldungen der "niederschwellige Zugang zum Arbeitsmarkt" für Flüchtlinge. Auch Bürgermeister Uwe Raab forderte diesen.

Mit einem warmherzigen Appell wandte sich die Koordinatorin von zwei Flüchtlingsklassen in Pegnitz, Katrin Regn, an die Firmenvertreter: "Bitte bieten Sie Praktikumsplätze an, wir sind darauf angewiesen." Flüchtlinge hätten kaum Möglichkeiten, dafür nach auswärts zu pendeln.

Flüchtlingsbetreuerin Veronika Kobert rät zum sprichwörtlichen langen Atem. Bei ihr selbst habe es 16 Jahre gedauert, bis sie sich in Pegnitz heimisch fühlte.

FRANK HEIDLER