Integrationshaus in Pegnitz offziell eingeweiht

Im Integrationshaus an der Brauhausgasse entstehen Freundschaften zwischen verschiedenen Nationalitäten - vor 47 Minuten

PEGNITZ - Zur Einweihung des Integrationshauses an der Brauhausgasse kamen viele Besucher. Und weil die Einweihung am sechsten Dezember stattfand, schaute auch der Nikolaus vorbei. Doch gestartet wurde das Projekt "Daheim in Pegnitz" im Haus des ASB bereits Anfang 2017.

Zu Nikolaus darf es etwas Süßes sein: Hayder Al-Abbasi aus dem Irak und Dianuina Niakate (rechts) aus Mali verteilen Plätzchen. © Ralf Münch



Zu Nikolaus darf es etwas Süßes sein: Hayder Al-Abbasi aus dem Irak und Dianuina Niakate (rechts) aus Mali verteilen Plätzchen. Foto: Ralf Münch



Es richtet sich an Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund — aber auch an die Pegnitzer. Damit die Menschen eben Pegnitz auch als ihr Zuhause sehen können. Warum erst jetzt die Einweihung? "Wir haben den Betrieb zwar schon seit 2017 begonnen, aber es gab zusammen mit dem ASB noch eine Menge zu renovieren. Die Räume mussten umgebaut werden", sagt Veronika Kobert, Integrationsbeauftragte der Stadt.

Der Jugendpfleger der Stadt, Wolfgang Kauper, spielte den Nikolaus. Er erzählte den Kindern und den Erwachsenen die Geschichte von Bischof Nikolaus aus Myra, einer Stadt in der heutigen Türkei.

Trommeln und Yoga

Kobert berichtete, das verschiedene Programme im Haus an der Brauhausgasse angeboten werden: Trommelkurse oder Yogakurse für Frauen, bei denen sich Frauen aus verschiedenen Ländern treffen — aus China, Serbien, Iran, Irak und Portugal. "Wir bauen das Programm aus. Die Flüchtlinge und Migranten bringen immer wieder neue Ideen ein, was man alles veranstalten könnte. Wir müssen aber erst einmal langsam anfangen, um es auszubauen."

Nach einem Jahr kann Kobert aber dennoch bereits ein erstes Fazit ziehen: "Bisher klappt alles. Am Anfang hatten wir ja nur mit Flüchtlingen zu tun. Inzwischen sind da eben auch andere Leute, mit einem anderen Hintergrund involviert."

Gibt es zwischen den verschiedenen Nationen, Religionen, Ansichten, keine Reibereien? Beim gemeinsam Yogakurs, beim Deutschunterricht in der methodistischen Kirche oder beim Jugendtreff im Bartl? "Nein", antwortet Kobert. Am Anfang verhalten sich die Menschen natürlich vorsichtig. Aber nach einiger Zeit entwickeln sich auch Freundschaften zwischen verschiedenen Nationalitäten: "Inzwischen geht man zusammen zum Weihnachtsmarkt oder besucht sich zu Hause. Es ist eine ganz gute Mischung, die hier entsteht." Offene Treffen im Integrationshaus gibt es noch nicht. Die sind aber geplant, Kobert: "Das kommt noch. Aber wir brauchen einfach noch etwas Zeit, um das in den Räumlichkeiten zu organisieren."

Das Projekt "Daheim im Pegnitz", war allerdings nicht ganz einfach. Denn dafür hatte es auch viel Zeit und Einsatz gebraucht. Bürgermeister Uwe Raab: "Ich bin froh, dass es geklappt hat. Es war eine dreijährige Projektzeit". Es habe auch nur deshalb geklappt, weil dafür auch genügend finanzielle Mittel vorhanden waren. Rund 85.000 Euro kamen vom Bund im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Den selben Betrag bekam man durch Spenden aus der Wirtschaft, der Landeskirche, der Stadt Pegnitz und von viele Privatleuten zusammen.

Details zu den Projekten, Öffnungs-, und Sprechzeiten gibt es unter der Telefonnummer (0157) 56 84 35 15.

RALF MÜNCH