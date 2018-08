Irene Gubitz ist noch immer hungrig auf Erfolg

PEGNITZ/SCHNABELWAID - Sie hat einzeln und mit der Mannschaft insgesamt 36 Mal die Bayerische Meisterschaft gewonnen und es zwölf Mal aufs Treppchen bei der Deutschen Meisterschaft geschafft, außerdem die Sportschützen Preunersfeld, Sparte im FSV Schnabelwaid, mit aufgebaut. Trotzdem hat die 75-jährige Luftpistolenschützin Irene Gubitz noch Ziele. Was auch damit zu tun hat, dass die Pegnitzerin lieber nach München statt nach Hannover fahren möchte.

Vor Kurzem hat Irene Gubitz, Trainerin der Schnabelwaider Schützen (im Hintergrund), wieder eine Medaille geholt — es war Titel Nummer 36 auf Landesebene. Foto: Marcel Staudt



Die allermeisten ihrer Erfolge hat Irene Gubitz in ihrer ersten Karriere als Schützin verbucht, die hat von 1983 bis 2001 gedauert. Doch weil sich ihre damalige Mannschaft bei der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Pegnitz zerschlug und noch persönliche Gründe hinzukamen, entschied sich Gubitz damals mit dem Schießen aufzuhören.

Ihr Name als hervorragende Sportlerin blieb aber natürlich trotzdem bestens bekannt in der Region. Auch zehn Jahre später, 2011, war er Gerhard Ziegler ein Begriff. Der mittlerweile verstorbene Vorsitzende des FSV Schnabelwaid meldete sich telefonisch bei Gubitz, als sein Verein gerade die neue, elektronische Schießanlage in Betrieb genommen hatte. "Er sagte, kannst du nicht den Schützen beibringen, wie man schießt", erinnert sich Gubitz an das Telefonat.

Natürlich konnte Gubitz ihr Wissen weitergeben. Das meiste hatte sie noch im Kopf und die Lehrbücher aus den 80er Jahren, mit denen Gubitz das Schießen lernte, waren auch noch vorhanden. Und Lust auf den Schießsport hatte sie nach zehn Jahren auch wieder. Also nahm die Pegnitzerin ab sofort für Schnabelwaid die Luftpistole in die Hand, wurde Trainerin und fuhr wieder selbst auf Wettkämpfe.

Nun, sieben Jahre nachdem Gubitz mit ihrem Engagement beim FSV begonnen hat, gab es viele Aufstiege zu feiern, außerdem schickt der Verein regelmäßig einige Schützen zur Bayerischen und Deutschen Meisterschaft. Auch der Enkel von Irene Gubitz, der Plecher Sebastian Schmidt, gehört zu ihnen.

Wenn der Vorsitzende Ziegler nicht bei Gubitz angerufen hätte, wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. "Sie hat das Pistolenschießen und das Wissen erst in den Verein gebracht", sagt Sportleiter Tobias Inzelsberger. "Es ist wirklich enorm, was sie weiß und kann. Sie lebt den Ehrgeiz vor." Und das mit 75 Jahren. "Unsere älteste und erfolgreichste Schützin", sagt Inzelsberger über Gubitz. "Man erwartet immer, dass sie einen der drei ersten Plätze belegt."

Gerade wie ein Stock

So war es auch vor Kurzem bei der Bayerischen Meisterschaft. Gubitz wurde Erste in der Seniorenklasse mit Auflage. Eigentlich dürfte sie nun auf Bundesebene an den Start gehen, doch sie verzichtet — obwohl ihr gerade hier noch der Titel fehlt, zwei Mal wurde Gubitz Zweite. Aber: "Die Deutsche Meisterschaft findet jedes Jahr in Hannover statt. Ich habe Probleme mit den Augen und mit den Knien, dann wird die lange Fahrt zu einer Strapaze."

Also spielt Gubitz ernsthaft mit dem Gedanken, die Auflage nach zwei Jahren wieder wegzulassen. An Kraft in den Armen mangelt es ihr ja nicht. "Das sage ich auch immer zu meinen Schützinnen: Beim Schuss muss der Arm gerade ausgestreckt sein wie ein Stock." Die Deutsche Meisterschaft für Schützen, die ohne Auflage schießen, findet in München statt. Die Fahrt dorthin traut sich Gubitz zu. Die Qualifikation auch: "Das mag etwas großspurig klingen, aber sie sollte kein Problem sein."

