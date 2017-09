ISPA-Sprachschule bleibt in Pegnitz am Ball

Flüchtlinge an Berufsschule werden von Kulmbacher Partner unterrichtet — Keine Mitsprache bei Auswahl

PEGNITZ - Der Unterricht für Flüchtlinge wurde in den Ferien EU-weit ausgeschrieben. An der Berufsschule in Pegnitz bleibt es, wie gehabt: Die bisher zuständige Institution für den Flüchtlingsunterricht, die ISPA-Sprachschule aus Kulmbach, hat auch für dieses Schuljahr den Zuschlag bekommen.

Alevtina Pavliuk von der ISPA-Sprachschule gab schon im vergangenen Schuljahr Unterricht in Pegnitz. Mit dem Kulmbacher Partner arbeitet die Berufsschule auch weiterhin zusammen. Foto: Marcel Staudt



Wie viele berufsschulpflichtige Flüchtlinge in den bayerischen Schulen beschult werden müssen, ist bislang noch nicht bekannt. Selbst der Leiter der Berufsschule Gerhard Hecht weiß das noch nicht genau. Momentan sind es 26, "das kann sich aber täglich ändern", sagt Hecht. In der Berufsschule III in Bayreuth, für die Hecht ebenfalls zuständig ist, sind es etwa 30.

Hier und dort werden die Flüchtlinge in einer Berufsintegrationsklasse (BIK) und einer Vorstufe, der Berufsintegrationsvorklasse (BIKV), unterrichtet. So war es auch im vergangenen Schuljahr. In die Vorklassen kommen diejenigen, die noch wenig Deutschkenntnisse oder generell größere Probleme beim Schreiben haben. Zwischen März und Juni wurde außerdem noch eine Sprachintensivierungsklasse (SIK) eingerichtet, erklärt Hecht. Damit hat die Berufsschule Pegnitz Schülern, die bislang noch niemals oder nur wenige Jahre eine Schule besucht haben, geholfen, den Einstieg zu finden.

In den Ferien ist der komplette Unterricht für Flüchtlinge neu ausgeschrieben und vergeben worden. Bewerbungen waren ausschließlich über ein elektronisches Verfahren möglich.

Zuständig dafür war die Regierung von Mittelfranken. "Die kooperativen Berufsintegrationsklassen wurden stark ausgeweitet. Daher wurde das Vergabeverfahren (Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung) für den Bereich der staatlichen beruflichen Schulen zentralisiert, um die Schulaufwandsträger der staatlichen beruflichen Schulen zu entlasten", erklärt der stellvertretende Pressesprecher der Regierung von Mittelfranken Benjamin Zahn.

Keine leichte Aufgabe: Bayernweit ging es für das gerade begonnene Schuljahr um den Unterricht an insgesamt 106 Berufsintegrationsvorklassen (BIK/V = 1. Jahr) und 118 Berufsintegrationsklassen (BIK = 2. Jahr) auszuschreiben. Die Klassengröße beträgt in BIKV und BIK in der Regel 16 bis 20 Schüler. Auf Grund der besonderen Anforderungen soll die Maximalzahl von 20 Schülern keinesfalls überstiegen werden.

Nur 17 Bewerber

Diese sogenannten BIKV und BIK-Klassen sind an staatlichen Berufsschulen, staatlichen Berufsfachschulen, staatlichen Wirtschaftsschulen und staatlichen Beruflichen Oberschulen angesiedelt.

Nur 17 Bewerber haben sich an dem bayernweiten Ausschreibeverfahren beteiligt, zwölf verschiedene Institutionen haben den Zuschlag bekommen. "Die Ausschreibungen erfolgten in einem offenen, EU-weiten Vergabeverfahren. Die von den Kooperationspartnern zu erbringenden Leistungsanforderungen ergaben sich aus der dem Vergabeverfahren zu Grunde liegenden Leistungsbeschreibungen", so Zahn. Relevant für den Zuschlag war letztlich der Preis. "Den Zuschlag erhielt jeweils der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot", so Zahn.

"In Pegnitz bleibt alles, wie es war. Derselbe Träger, der auch bislang den Flüchtlingsunterricht durchgeführt hat, wird auch im kommenden Jahr tätig sein. Das freut uns natürlich sehr", sagt Gerhard Hecht. "In Bayreuth hatten wir bislang die VHS, mit der wir ebenfalls sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Im neuen Schuljahr wird den Unterricht die ISPA-Sprachschule durchführen. Dass wir in Bayreuth und in Pegnitz denselben Kooperationspartner haben, macht es uns einfacher", sagt der Schulleiter.

Damit auch wirklich die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen berücksichtigt werden, haben die Schulen im Vorfeld ihre Anforderungen an die Vergabestelle gemeldet. "Wir haben die Kriterien, die uns wichtig waren, festgesetzt. Wir hatten aber keinen Kontakt mit den Bewerbern, konnten auch keinen Einfluss nehmen", sagt der Leiter der Pegnitzer Schule Gerhard Hecht und betont, dass dieses Verfahren die Schulen entlastet hat. "Die Berufsschullehrer könnten Alphabetisierungsunterricht und diesen umfassenden Deutschunterricht gar nicht leisten", so der Berufsschullehrer.

Die Zahl der Institute, die qualifizierten Flüchtlingsunterricht anbieten, hielt sich beim Vergabeverfahren übrigens in Grenzen. In Oberfranken teilten drei Träger den Markt unter sich auf, in der Oberpfalz ging der Zuschlag an einen einzigen Bieter. In Niederbayern machten vier Träger, in Oberbayern fünf, in Schwaben vier, in Mittelfranken drei und in Unterfranken zwei Institutionen das Rennen.

SONNY ADAM