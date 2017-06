"Ja" zum Pegnitzer Großprojekt, aber . . .

PEGNITZ - Zustimmung für den Vorbescheid des Michelfelder Unternehmers Dieter Hofmann, der auf dem ehemaligen PPP-Areal ein Pflegezentrum samt Mehrfamilienhäusern errichten möchte. Allerdings mit einer Auflage, die der Bauherr erfüllen muss.

Direkt an der Bundesstraße 2 sollen ein Pflegezentrum und drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Der Stadtrat hat zwar das gemeindliche Einvernehmen erteilt, fordert aber, dass zehn bis zwölf zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. © NN



Im hinteren Teil des Geländes — Richtung Friedhofweg/Pestalozzi-straße — entstehen zusätzlich drei mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser. Sie sollen Platz für knapp 50 Wohneinheiten bieten. In diesem Zusammenhang wollte Sandra Huber (Grüne) wissen, wie groß die Wohnungen werden.

Denn im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) sei immerhin vorgesehen, dass sowohl Vier- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen als auch kleine, bezahlbare Appartements gebraucht werden. Bürgermeister Uwe Raab (SPD) erklärte, dass der Bauherr Dieter Hofmann aus Michelfeld das Gelände zeitnah entwickeln wolle. "Das entspricht Isek: Es werden sowohl Wohnraum als auch gute Lebensbedingungen für die ältere Bevölkerung geschaffen."

Erschlossen wird das Gelände durch eine Stichstraße. Bereits der ukrainische Investor Juri Salnikov, der auf dem ehemaligen PPP-Gelände ein siebengeschössiges Hotel errichten wollte, hatte sich um diese Erschließung gekümmert und einen Vertrag geschlossen. Denn dafür muss die Fahrbahn der Bundesstraße aufgeweitet werden. Weil HD Bau den Vertrag des Vorbesitzers ebenfalls übernommen hat, ist dieser weiterhin gültig. Hofmann muss aber auch die Kosten für die Erschließung übernehmen.

Puffer ist vorhanden

Die Zufahrt zu den drei Häusern soll außerdem über den Friedhofweg ermöglicht werden. Dort soll auch ein Teil der Parkplätze für die Anwohner entstehen. Pro Wohnung ist ein Stellplatz angedacht. Hinzu kommt ein Weiterer pro zwölf Betten im Pflegeheim. Das ist zu wenig, befand Dr. Rainer Dippe (CSU): "Es fehlen Parkplätze", betonte er. Vor allem das Pflegepersonal sollte berücksichtigt werden. Er befürchtet, dass sonst auf den Parkplatz am Wiesweiher-Park ausgewichen wird. "Diese Stellplätze fehlen dann der Allgemeinheit."

Rechtlich gesehen wären die geplanten Parkplätze ausreichend, erklärte Bauamtsleiter Manfred Kohl. Es sei sogar ein Puffer vorgesehen, falls auf eine Wohnung zwei Autos kommen. Doch auch Hans Hümmer (FWG) meinte, die vorgesehenen Stellflächen seien "definitiv zu wenig für das Pflegezentrum". Man müsse Ärzte, Pflegezentrum und Besucher berücksichtigen. "Längs der Straße" seien zehn Parkplätze mehr möglich, war er überzeugt.

Und weiter: Die Stadt hätte die Möglichkeit, mit einem geringen Aufwand einen größeren (Park-)Nutzen zu erhalten. "Das kann als Auflage für den Bauherrn aufgenommen werden", erklärte Manfred Kohl dem Gremium. Hümmer wieder: Er wolle betonten, dass er nicht gegen das Projekt sei. Aber die Grünflächen könnten verringert werden, um mehr Platz für parkende Autos zu schaffen. "Die Planer sollten entscheiden, wo sie weitere Flächen ausweisen können", entgegnete ihm der Bürgermeister.

Sandra Huber wollte wissen, wie das Betten-Parkplatz-Verhältnis bei anderen Pegnitzer Pflegeeinrichtungen ist. Raab: Die genauen Zahlen sind nicht bekannt. Er merke jedoch, dass die Mehrheit des Stadtrats sich für die Nachbesserung der Parkkapazitäten ausspreche. Deshalb regte er an, diese Änderung in den Beschluss aufzunehmen.

"Wir genehmigen ein Großprojekt ohne Bebauungsplan", gab Manfred Vetterl (CSU) aber zu bedenken. Er wolle keine Gegenstimme sein, aber es sei ihm ein Anliegen, auf die Verkehrssituation hinzuweisen. Denn die Einfahrtsstraße, die parallel zur Pestalozzistraße verlaufen soll, sei zu eng für so viele Wohnungen. Der Fraktionsvorsitzende hielt das für "äußerst bedenklich".

So regte er die Diskussion an, ob das Gremium für das Gelände einen Bebauungsplan aufstellen oder ob es nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches handeln sollte. Dieser besagt: "Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist."

Manfred Kohl erklärte, dass das Verfahren für einen Bebauungsplan länger dauere und die Planungsfreiheit bei der Stadt liege.

Nur Huber dagegen

Am Ende entschied sich der Stadtrat, ohne Bebauungsplan weiter zu machen und erteilte dem Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen. Allerdings mit der Auflage, zehn bis zwölf zusätzliche Parkplätze vorzuweisen. Die einzige Gegenstimme kam von Sandra Huber. Sie betonte, sie sei für den ursprünglichen Beschlussvorschlag ohne Auflage. Die Bebauung der langjährigen Brache begrüßte der FWG-Fraktionsvorsitzende Thomas Schmidt: Der "Schandfleck" in Pegnitz verschwinde somit.

KERSTIN GOETZKE