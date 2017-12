Jäger müssen bei Wildschweinen aufpassen

PEGNITZ - Jäger wissen es: Mit Wildschweinen ist nicht zu spaßen — vor allem dann nicht, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Bei dem tödlich ausgegangenen Jagdunfall vor einigen Tagen in Mecklenburg-Vorpommern war dies der Fall. Ein verletzter Keiler griff einen Jäger an und verletzte ihn am Oberschenkel, sodass dieser stürzte, viel Blut verlor und in einem Schilfgürtel unter Wasser geriet. Der Waidmann starb wenig später.

Bei der Wildschweinjagd müssen die Jäger hochkonzentriert sein. Die Schwarzkittel wehren sich, wenn sie in die Enge getrieben werden und greifen an. Die Hauer der Keiler sind messerscharf und können schwere Verletzungen verursachen. © dpa



"Das ist tragisch", sagt Karl-Heinz Inzelsberger, der Vorsitzende der Jägervereinigung Pegnitz. Denn dass die Jagd auf Wildschweine so endet, kommt laut Georg Bayer, dem Pressereferenten der Jägervereinigung, selten vor. Durch Sauen verletzte Jäger gibt es jedoch häufiger. Vor fünf Jahren hat es im Raum Pegnitz einen Unfall gegeben, bei dem ein Wildschwein bei der Nachsuche aus einem Gebüsch heraus stürmend einen "Waidkameraden den Oberschenkel aufgemacht" habe, so Inzelsberger.

"Wildschweine sind das einzige Wild, das in Bedrängnis nicht flüchtet, sondern angreift", so Bayer. Die Schwarzkittel haben ein kräftiges Gebiss mit 44 Zähnen – die unteren Eckzähne des Männchens können eine Länge von über 20 Zentimetern erreichen. Mit dem "Gewaff" — so heißen die Eckzähne des Keilers in der Jägersprache — wehren sie sich in Bedrängnis. "Die Keiler schlagen die Hauer von unten nach oben und rammen die Eckzähne in den Oberschenkel", erklärt Bayer.

Nur zu zweit rausgehen

Messerscharf seien die Eckzähne — sowohl der männlichen als auch die der weiblichen Tiere (Bachen). Konzentriert und vorsichtig sollten die Jäger deshalb bei der Wildschweinjagd sein – besonders bei der Nachsuche. "Man sollte dann nur zweit oder zu dritt raus", sagt Bayer.

"In Bedrängnis oder wenn sie ihre jungen Frischlinge verteidigt, greift die Bache an", sagt Gerhard Steininger, der Leiter des Wildgeheges "Hufeisen", das die Bayerischen Staatsforsten im Veldensteiner Forst betreiben. Auch Wildschweinrotten leben dort. Die lange Zähne der Wildschweine seien wie Waffen. "Mit ihnen können sie Menschen erheblich verletzten", so Steininger. Er betont jedoch, "dass Wildschweine grundsätzlich nicht gefährlich sind und nie auf Menschen zugehen — nur in besonderen Ausnahmefälle greifen sie an".

Gefährlich werde es bei der Nachsuche, wenn ein verletztes Wildschwein zur Strecke gebracht werden soll; dann ist höchste Vorsicht geboten. Auf Wasserflächen seien auch Hunde bei Attacken in Gefahr. Eine Bache mit Frischlingen wird nicht zögern, jeden Hund, der ihre Jungen bedroht, sofort mit aller Kraft anzugreifen.

Georg Bayer weiß aus langjähriger Erfahrung, dass man bei der Nachsuche sehr aufmerksam sei muss. "Bei der Einzeljagd sollte es sich ein Jäger gründlich überlegen, ob er alleine auf Nachsuche geht. Am besten nicht allein, sondern nur zu zweit raus."

Höchste Alarmstufe herrsche, wenn die "Sauen blasen oder mit ihren Zähnen klappern". Bayer hat die lautstarken Zeichen erst kürzlich bei einem Gang durch den Wald vernommen und sich dezent zurückgezogen.

Gefährlich ist die Nachsuche vor allem, weil die Jäger die Tiere im Unterholz nicht sehen; auch Hunde sollten dann Abstand halten. Umso wichtiger ist die Bewaffnung. Gewehr und ein Kurzwaffe mit entsprechendem Kaliber seien Pflicht. Eine Saufeder (kurze Lanze) dient zum Abfangen eines Wildschweines, das von Hunden umringt ist. Ein langes Messer, um das Wild zu erlegen, sollte ebenfalls mitgeführt werden.

Bayer rät zu einer "Sauenschutzkleidung" mit speziellem Gewebe. Auch für Hunde gibt es gegen die Angriffe der Wildschweine Schutzwesten, die mit Kevlar verstärkt sind.

"Ein Keiler kann einen ganz schön bearbeiten", sagt Inzelsberger. Deshalb kommt den vier anerkannten Nachsucheführern in der Kreisgruppe Pegnitz eine große Bedeutung zu. Mit ihren Bayerischen Gebirgsschweißhunden und einem Terrier setzen sie dem verletzen Wild nach. "Manchmal bis zu fünf Kilometern", weiß Inzelsberger.

Hunde mit GPS ausgestattet

Bei Drückjagden gehe nie einer allein los. Die Hunde sind mit GPS ausgestattet, sodass die Hundeführer sehen, wo sie sich befinden. Wenn sie ein krankes oder verletztes Tier gestellt haben und es stehenbleibt, kann der der Hundeführer den tödlichen Schuss abgeben.

Die Hunde sind nahezu wöchentlich im Einsatz und sorgen mit ihren Führen dafür, dass die verletzten Tiere — etwa nach einem Verkehrsunfall — von ihrem Leiden erlöst werden. "Toll, was diese Leute leisten", sagt Karl-Heinz Inzelsberger. Anhand der Schweißspur (Blutspur) können die Hundeführer nach einer Jagd sogar erkennen, wo das Wild getroffen worden ist.

