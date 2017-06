Jägerstand bei Nitzlbuch in Brand geraten

Zwei Feuerwehren brachten Feuer schnell unter Kontrolle - vor 1 Stunde

AUERBACH - Am Dienstagabend ist südlich von Nitzlbuch ein Jägerstand in Brand geraten. Die Wehren aus Auerbach und Nitzlbuch rückten aus.

Am späten Dienstagabend, 27. Juni, führte ein 43-jähriger Jäger südlich von Nitzlbuch Reparaturarbeiten mit einer Motorsäge an seinem Hochsitz durch. Als die Arbeiten beendet waren und sich der Jäger bereits etwa 400 Meter vom Jägerstand entfernt hatte, stellte er fest, dass dieser in Brand geraten war. Die Feuerwehren aus Auerbach und Nitzlbuch konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

