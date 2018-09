Sommergefühle trotz Herbstwetter, gute Laune trotz ausgefallenem Soundsystem am Samstag: Das Reggae Camp auf dem Campingplatz Fränkische Schweiz in Tüchersfeld hat am Wochenende zum zehnten Mal die Besucher begeistert. Die rund 350 Gäste lauschten entspannt den Hiphop-, Dub- und Reggae-Beats von Acts wie dem Paul Paul Movement aus Berlin oder King Lion aus Würzburg, die das Open Air wie schon in den Vorjahren organisierten. © Volkan Tural