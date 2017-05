Jahreskonzert der Jugendbergmannskapelle Pegnitz

JBK brillierte: Seltenes Lob vom Dirigenten - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das Jahreskonzert der Jugendbergmannskapelle (JBK) Pegnitz war ein echter Ohrenschmaus.

Nicht nur fröhliche Blasmusik, sondern auch konzertante Stücke mit Tiefgang gab es bei dem vergleichsweise schwach besuchten Jahreskonzert der Jugendbergmannskapelle Pegnitz zu hören. © Stefan Brand



Da ist so manches, was alles andere als selbstverständlich ist. Wie zum Beispiel die Besetzung in dieser Breite mit rund 50 Instrumentalisten. Nachwuchssorgen sind Vergangenheit, das Vororchester boomt, so können junge Musiker nachrücken, wenn sich doch mal einer aus beruflichen Gründen oder für ein Studium verabschiedet. Dazu kommt ein breit gefächertes, anspruchsvolles Repertoire.

Die Liebe siegte

Klar, all das nützt nichts, wenn es an der Qualität hapert. Die hat mit der Ausbildung zu tun. Und da hatte die JBK schon immer einen guten Ruf. Der hat zuvorderst etwas mit dem Dirigenten zu tun. Einem Dirigenten, dem seine Schützlinge vor ein paar Jahren ein Podest geschenkt haben, auf das er sich seitdem zu stellen hat. Damit er größer ist als es seine Physis hergibt. Doch dieser kleine Mann ist auch ohne solche Hilfsmittel ein Großer seines Genres.

Was Jürgen Kratochvill in mehr als zehn Jahren aus dieser Truppe gemacht hat, ist erstaunlich. Einer Truppe, mit der ihn mitunter eine Hassliebe verband. Weil er fordert, weil er viel verlangt. Auch mal den Verzicht auf Freizeit und Privates. Doch längst dominiert die Liebe, ziehen seine Musiker mit ihm an einem Strang. Weil sie seine Ansprüche zu ihren eigenen gemacht haben.

Das war hörbar am Samstagabend in der Christian-Sammet-Halle. "Die Gedanken sind frei", lautete das Motto. Die durfte der Besucher schweifen lassen, ohne gequält im 30-Sekunden-Takt auf den nächsten Lapsus warten zu müssen. Es gab nämlich so gut wie keine. Teils ging es auch um thematisch schwere Kost, wie die Filmmusik zu "Schindlers Liste" oder die Unterdrückung bei "Finlandia", einer Tondichtung, die Jean Sibelius in Zeiten russischer Herrschaft in seinem Land komponiert hat. Keine fröhliche Blasmusik also, sondern konzertante, mit Tiefsinn.

Wichtig sei dies in Zeiten weltweit eskalierender Konflikte, sagte Moderator Daniel Nowak, der als "Gärtner Gerd" das Schwermütige geschickt konterkarierte, ohne ihm dabei die Wertigkeit zu nehmen. Das Bewusstsein, welche Bedeutung der Begriff Freiheit hat, solle durch dieses Programm transportiert werden, erklärte Nowak.

In der Pause, nachdem seine JBK noch einen Bogen von meisterlichen Musical-Tönen aus "Les Miserablés" bis zu kraftvollen, amerikanischen Marschklängen gespannt hatte, machte Kratochvill etwas, was er selten tut: Er lobte seine Mannschaft, ehe der Abend überhaupt zu Ende war: "Ich glaube, so etwas hat Pegnitz auf diesem Niveau noch nicht gehört. Ich hoffe, wir halten das durch". Seine Hoffnung wurde erfüllt. Bei dem opulenten, wegen ständiger Rhythmuswechsel höchste Konzentration fordernden "Star Wars-Epic"-Spektakel legten die Musiker noch mal richtig nach.

STEFAN BRAND