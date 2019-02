Jahrmarkt ging im Schneetreiben unter

"So etwas hatten wir noch nie", sagte einer der verbliebenen sechs Fieranten - vor 18 Minuten

AUERBACH - Vom Winde verweht und zugeschneit: So präsentierte sich gestern der erste Jahrmarkt des Jahres in Auerbach. Wenn man überhaupt noch von einem Markt sprechen konnte: Gerade mal sechs Händler trotzten gegen Mittag noch dem Wetter – teilweise unfreiwillig.

Eingeschneit: Kaum Besucher und Fieranten zog der jüngste Marktsonntag in Auerbach an. Die Stimmung der Händler bewegte sich irgendwo zwischen verständnisvoll und verzweifelt. © Klaus Trenz



Eingeschneit: Kaum Besucher und Fieranten zog der jüngste Marktsonntag in Auerbach an. Die Stimmung der Händler bewegte sich irgendwo zwischen verständnisvoll und verzweifelt. Foto: Klaus Trenz



Viele Marktbesucher hat der beharrliche Schneefall bei ungemütlichen Windböen nicht in die Stadt gelockt, was auch die Einzelhändler gespürt haben dürften, die ab 13 Uhr für vier Stunden ihre Geschäfte öffneten. Etliche fliegende Händler waren erst gar nicht angereist. Ein Teil von denjenigen, die den Weg nach Auerbach dennoch antraten, bauten schon am Vormittag wieder ab, angesichts der immer mehr werdenden Schneemassen. So blieben zur besten Marktzeit – dann, wenn die Geschäfte öffnen – gerade mal sechs Stände übrig – und boten hauptsächlich Süßwaren und Kulinarisches an.

Yahyaoni Samir aus Kronach war mit seinem "Nemos Fischfachgeschäft" von seiner Mitarbeiterin kaum zu trösten: "Das ist ziemlich frustrierend", meinte er angesichts des Wetters und der ausbleibenden Kundschaft. Er hat sich vom Wetterbericht fast wörtlich aufs Glatteis führen lassen: "Leichter Schneefall war dort angekündigt", berichtete der Fierant. Sorgen machten ihm gestern Mittag aber mehr die Straßenverhältnisse, weil sein Stand ein Anhänger ist und dieser eben gezogen werden muss. Seine Befürchtung: "Es kann sein, dass ich den Hänger stehen lassen muss." Seit sieben Jahren kommt er nach Auerbach und verkauft hier Fisch beim Markt, wo er "akzeptable" Geschäfte mache. Da ist ihm auch der frühe Zeitpunkt des Lichtmessmarkts recht. Allerdings: "So etwas hatten wir noch nie."

Gelassenheit trotz Umsatzeinbußen

Gegenüber von Samir hatte Werner Blaas aus Abenberg schon mal vorsorglich nur einige seiner Baumstriezel – eine traditionelle siebenbürgische Süßspeise – gebacken. Trotz des sich wohl abzeichnenden schlechten Umsatzes an diesem Tag, blieb er in seinem fast komplett geschlossenen Verkaufswagen gelassen und konnte über das wohl schlechteste Wetter zum Lichtmessmarkt seit Jahren nur schmunzeln: "Die Märkte fallen, wie sie fallen und mit so einem Wetter muss man eben auch mal rechnen." Dafür gebe es auf das Jahr gesehen auch wieder andere Tage. Seit zwei Jahren steuert er den Jahrmarkt in Auerbach an, auch wenn die Geschäfte hier nur als mittelmäßig zu bezeichnen seien und es der – von seinem Standort in Abenberg – am weitesten entfernte Markt ist.

So verloren, wie alle anderen übrig gebliebenen Fieranten stand Alfred Brauer aus Heroldsbach in der Nähe der Ampelkreuzung. Der Schnee hätte ihm eigentlich wenig ausgemacht, er kämpfte mehr mit dem Wind, der durch die Innenstadt pfiff. Mehrmals habe ihm dieser bereits seinen Schirm umgeworfen. Dass es schneien würde, war ihm schon bekannt. Aber: "Man hofft halt." Seine Waren – Tee, Gewürze und Kräuter – hatte er erst gar nicht ausgebreitet und verkaufte stattdessen aus dem geschlossenen Anhänger heraus an die wenige Kunden, die sich gestern blicken ließen. Mit dem Jahrmarkt in Auerbach ist er "immer zufrieden" gewesen. Die Marktbummler dürften ihn mittlerweile auch gut kennen – seit 20 Jahren gehört er zum Stamm der Händler, von denen gestern die meisten das Weite suchten. Aber nur vor dem Wetter.

KLAUS TRENZ