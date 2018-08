Jalousie vor Kennzeichen: Mann wollte Polizei austricksen

Er fiel den Beamten ins Auge, weil sein Nummernschild nicht zu erkennen war - vor 49 Minuten

BAYREUTH - James Bond als Vorbild: Weil am Wagen eines Verkehrsteilnehmers kein Kennzeichen zu erkennen war, stoppten oberfränkische Polizisten ihn. Danach staunten die Beamten nicht schlecht - das Nummernschild war nämlich durchaus vorhanden, allerdings wie bei einem Geheimagenten raffiniert versteckt.

Dieser Trick ist James Bond - reif: Durch eine Fernbedienung konnte der Mann die Jalousie steuern. © Polizei Oberfranken



Dieser Trick ist James Bond - reif: Durch eine Fernbedienung konnte der Mann die Jalousie steuern. Foto: Polizei Oberfranken



Damit werden die Verkehrspolizisten nach eigener Aussage auch nicht oft konfrontiert: Am Dienstagnachmittag stoppten sie einen Autofahrer auf der A9 bei Bindlach, der Geheimagent James Bond alle Ehre gemacht hätte. Mit einem raffinierten Trick hatte ein Mann nämlich bislang seine Identität verschleiert.

Doch der Reihe nach. Zunächst fiel der BMW-Fahrer den Polizisten auf, als er gegen 17.30 Uhr in Richtung Süden unterwegs war. An seinem Wagen war vorne kein Kennzeichen zu sehen. Deswegen unterzogen die Beamten Auto und Fahrer einer Kontrolle an der Anschlussstelle Bindlacher Berg. Dabei erkannten die Beamten die Ursache für das verschwundene Kennzeichen.

Der 54-jährige Mann aus Baden-Württemberg hatte über dem durchaus noch vorhandenen Kennzeichen eine Halterung mit einer Art elektrischer Jalousie angebracht. Diesen Rollladen konnte er mittels Fernbedienung aus dem Fahrzeuginneren heraus betätigen. So war es möglich, das Kennzeichen abzudecken.

Die gesetzlich nicht zulässige Vorrichtung montierten die Polizisten noch vor Ort und Stelle ab und stellten sie sicher. Der "Geheimagent in Spe" begründete die Vorrichtung damit, dass er so unliebsame Fotos der Polizei umgehen konnte. Er wurde wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt. Weiterhin prüfen die Beamten nun, ob er damit während seiner Fahrt noch weitere Verkehrsverstöße begangen hat.

Ob "Q" ihm die Vorrichtung eingebaut hat, oder er im Auftrag des britischen Geheimdienstes handelte, ist nicht bekannt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.