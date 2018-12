James Larsen aus Plech wollte Baseballprofi werden

PLECH/LAUF - James Larsen hat es gewagt. Als Jugendlicher zog er von Plech ins Regensburger Sportinternat, um zu werden, wovon vor allem amerikanische Kinder träumen: Baseball-Profi. Heute spielt der 25-Jährige für die Laufer Wölfe in der 2. Bundesliga Südost. Ein geplatzter Traum?

Zur großen Karriere in Übersee hat es zwar nicht gereicht, doch in der zweiten Bundesliga gehört James Larsen zu den besten Werfern. Er spielt für die Laufer Wölfe. © privat



Einerseits war die Baseball-Karriere familiär bedingt, andererseits lag sie an einer zufälligen Begegnung: Der Sohn eines in Grafenwöhr stationierten US-Soldaten machte praktisch seine ersten Schritte mit einem Baseball in der Hand. Doch wo hätte er den Sport in einer Mannschaft betreiben sollen?

"Wir wussten, dass es Vereine in Bayreuth und Fürth gibt. Da haben wir dann Mails hingeschrieben, aber nie eine Antwort bekommen", sagt Larsen. Also wurde er Fußballer des SV Plech. Das änderte sich erst im Jahr 2004 bei einem Familienurlaub im Bayerischen Wald. Die Larsens — Vater, Mutter, James und zwei kleine Geschwister — kamen in Deggendorf an einem Baseball-Feld vorbei — ohne zu wissen, dass in Niederbayern Baseball gespielt wird, geschweige denn wenige Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Gerade lief die Partie Deggendorf gegen Lauf, James Larsen weiß nicht mehr, wie die Partie ausging. Aber eines stand für ihn fest: "Ich wollte unbedingt nach Lauf zum Baseball."

Zwei Monate später trat der damals Elfjährige bei den Plecher Fußballern aus und wurde von seinen Eltern bei den Laufer Wölfen angemeldet. Der neue Sport brachte James nicht nur mehr Spaß, sondern auch Vater und Sohn näher zusammen. "Mein Dad hat nur ein einziges Fußballspiel von mir gesehen, aber beim Baseball war er immer dabei, auch auswärts", sagt Larsen.

Schon als Zweijähriger fühlte sich James Larsen — hier mit seinem Vater — als Baseball-Spieler. © privat



Schnell wurde klar, dass der kleine James ein ausgezeichneter Werfer ist. Er durfte in der Bayernauswahl spielen — und wurde damit konfrontiert, dass es noch weitaus vielversprechenderen Nachwuchs im deutschen Baseball gibt. Zum Beispiel wäre da Max Kepler zu nennen, Sohn einer Texanerin und eines Polen und bis heute eines der größten Talente, die Europa je hervorgebracht hat.

"Er war schon damals zwei Köpfe größer als alle anderen Spieler", erinnert sich James Larsen, "der hat schon den Holzschläger genommen, als wir noch mit Alu spielten. Max war wie aus einer anderen Welt."

Kepler schaffte 2011 den Sprung von den Buchbinder Legionären Regensburg in die Major League Baseball (MLB). Seit 2010 steht er bei den Minnesota Twins unter Vertrag. Larsen wollte ihm nacheifern und zog als 15-Jähriger ins Regensburger Sportinternat. Das gefiel auch den Eltern. "Sie wollten, dass ich meinen Traum erfülle und hofften, dass sich der Wechsel aufs Internat auch positiv auf meine schulischen Leistungen auswirkt."

Nadelöhr zur MLB

Doch es kam anders. Nach einem Jahr in Regensburg wechselte Larsen vom Gymnasium auf die Mittelschule, hatte jeden Tag Training, ordnete alles dem Sport unter. Wie die Jugendfußballer in den Kaderschmieden versuchte er, irgendwie durch das Nadelöhr Nachwuchsförderung in den Profibereich zu rutschen — auch wenn das Nadelöhr zur MLB für einen Deutschen natürlich viel schmaler als das zur Fußball-Bundesliga ist.

Und auf einmal war Larsen in der Nähe. Er durfte bei einem einwöchigen Lehrgang der MLB in Italien mitmachen, als eines der Top50-Talente Europas. Doch während die Scouts aus Übersee die Lehrgangskollegen umgarnten, mit ihnen scherzten und die Eltern zum Essen einluden, stand James Larsen daneben. Am Ende der Woche wurden zehn Spielern ein Entwicklungsvertrag angeboten. Larsen war nicht dabei.

Ein Jahr nach dem Lehrgang, Larsen war inzwischen 18 Jahre alt, wurde es ihm klar: Das wird nichts mehr mit der Profikarriere. Auch in Regensburg, bei den Buchbinder Legionären, lief es nicht mehr nach Wunsch. Zwar war Larsen Teil der Mannschaft, die 2013 und 2014 Deutscher Meister wurde, er gehörte aber nicht zum Stamm. "Wir hatten jedes Wochenende zwei Partien. Ich musste weit fahren, habe aber nur wenig gespielt", fasst Larsen zusammen.

Er wollte wieder Leistungsträger sein, einer der Besten im Team. Also wechselte er zu den Deggendorf Dragons — zu der Mannschaft, die er als Kind zufällig gegen Lauf spielen sah. Er führte die Dragons von der Bayernliga, der zweitniedrigsten Klasse, über zwei Aufstiege in die zweite Bundesliga. Dort spielt er nun seit einem Jahr wieder bei seinem Heimatklub, den Laufer Wölfen.

Er bereut diesen Weg nicht

Ja, Larsens Traum platzte. Aber er bereut seinen Weg nicht. "Es gibt halt noch viel größere Talente als mich", sagt er und klingt dabei nicht traurig. Schließlich hat sich das Internat ja gelohnt: "Da habe ich eine Selbstständigkeit gelernt, die ich nicht bekommen hätte, wenn ich daheim geblieben wäre." Auf der Mittelschule lernte er ein Mädchen kennen, dass seit August 2017 seine Frau ist.

Und einen ordentlichen Beruf hat Larsen trotzdem gelernt, bei einem Teamkollegen der Buchbinder Legionäre ließ er sich zum Einzelhandelskaufmann ausbilden. Der Regensburger Region ist er treu geblieben, er lebt immer noch dort.

Im Baseball ist Larsen weiterhin ehrgeizig. "Wir wollen die Nummer eins in Franken bleiben", sagt der Paradewerfer der Laufer Wölfe, "und irgendwann in den nächsten drei Jahren in die erste Liga aufsteigen." Wie man dort Meister wird, weiß Larsen bereits, auch wenn es natürlich nicht mit einem Einsatz in der MLB zu vergleichen ist. Larsen war noch weit weg von einer Profikarriere. Und doch näher dran als jeder andere Laufer Wolf.

MARCEL STAUDT