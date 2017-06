"Je weiter weg, desto höher die Gewinnspanne"

Klaus von Stetten, Leiter des Gesundheitsamtes in Bayreuth, spricht im Interview über Fentanylpflaster und deren gefährliche Wirkung - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Die Gesamtzahl der Drogentoten in den 28 EU-Staaten sowie in der Türkei und Norwegen ist erneut angestiegen. Ein großes Problem stellt der Stoff Fentanyl dar, ein hochpotentes, synthetisch hergestelltes Opioid. Wir haben uns mit Dr. Klaus von Stetten, Suchtbeauftragter und Leiter des Gesundheitsamtes Bayreuth, über die Situation im Landkreis Bayreuth unterhalten.

Der Stoff Fentanyl ist unter anderem auf Schmerzpflastern zu finden. Laut Dr. Klaus von Stetten nimmt bayernweit der Konsum von Fentanyl zu. © Berny Meyer



Der Stoff Fentanyl ist unter anderem auf Schmerzpflastern zu finden. Laut Dr. Klaus von Stetten nimmt bayernweit der Konsum von Fentanyl zu. Foto: Berny Meyer



Herr von Stetten, die Zahl der Drogentoten in Europa ist gestiegen, in Deutschland das gleiche Bild. Im Freistaat hat sich die Zahl der Drogentoten seit 2011 fast verdoppelt. Gilt dieser traurige Trend nach oben auch für den Landkreis Bayreuth?

Klaus von Stetten: Die staatlichen Gesundheitsämter bekommen keine Daten über Drogentote. Dazu kann jeweils nur die örtlich zuständige Polizeiinspektion Angaben machen.

Welche Drogen sind im Landkreis die gängigsten?

von Stetten: Nach unseren Erkenntnissen werden bei uns am häufigsten Cannabis, Opiate, Amphetamine/ Metamphetamine und Kräutermischungen in der aufgezählten Reihenfolge konsumiert.

Auf welche Formen der Aufklärung setzt das Gesundheitsamt am Land-ratsamt?

von Stetten: Wir setzen auf eine nachhaltige, fachlich fundierte Präventionsarbeit. Projekte, die auf Abschreckung und schlechterweise auch noch auf einmalige Veranstaltungen bauen, sind nicht geeignet.

Ist es richtig, dass wegen der Nähe zu Tschechien besonders viele Drogen im Kreis Bayreuth konsumiert werden?

von Stetten: Wir können den Konsum in anderen Regionen nicht mit dem vor Ort vergleichen, weil wir dazu keine Daten erhalten. Die Drogen aus Tschechien werden häufig in weiter entfernten Regionen auf den "Markt" gebracht. Je weiter weg von Tschechien, desto höher ist die Gewinnspanne beim Verkauf.

Dr. Klaus von Stetten, Leiter des Gesundheitsamtes Bayreuth. © privat



Dr. Klaus von Stetten, Leiter des Gesundheitsamtes Bayreuth. Foto: privat



Wie könnte man dem Ihrer Meinung nach begegnen?

von Stetten: Was die Produktion von insbesondere synthetischen Drogen in Tschechien, zunehmend aber auch aus der Ukraine oder Weißrussland betrifft, wäre eine konsequentere Gesetzgebung mit deutlich schärferen Sanktionen für Produktion, Handel und Konsum dort erforderlich.

Eine besondere Bedrohung stellt europaweit Fentanyl dar, ein hochpotentes, synthetisch hergestelltes Opioid, das unter anderem auf Schmerzpflastern zu finden ist. Ist Fentanyl auch ein Problem im Kreis Bayreuth?

von Stetten: Der Konsum von Opiaten aus Therapiepflastern — zum Beispiel Fentanyl-Pflaster — nimmt bayernweit zu. Todesfälle vor Ort sind uns aufgrund der oben geschilderten Umstände nicht bekannt. Deutschlandweit hat die ärztlich verordnete Behandlung mit Fentanyl-Pflastern in der Schmerztherapie deutlich zugenommen. Rund 75 Prozent bekommen Fentanylpflaster aufgrund chronischer, nicht tumorbedingter Schmerzen verordnet. Für diese Patienten liegt für die Langzeitanwendung kein nachvollziehbarer Grund, keine Evidenz vor. Hier sind meiner Meinung nach künftig auch die Krankenkassen als indirekte Kontrollinstanz gefragt.

Warum ist der Stoff Fentanyl so gefährlich?

von Stetten: Was Fentanyl in der Drogenszene so gefährlich macht, ist einerseits die hohe Wirkstärke der Substanz — mindestens 80 Mal höher als Morphin — und andererseits die schlechte Dosierbarkeit, wenn es aus Pflastern ausgekocht wird.

Was hätte in dem Zusammenhang Ihrer Meinung nach eine liberalere Drogenpolitik für Vor- beziehungsweise Nachteile?

von Stetten: Eine Drogenpolitik, die auf Sanktionen verzichtet oder gar den Konsum von Drogen zulässt, würde zu mehr Abhängigen und damit auch zu mehr Drogentoten führen.

Interview: LUISA DEGENHARDT (Ein Artikel zur Drogenszene im Kreis Amberg-Sulzbach findet sich auf Lokalseite 35)