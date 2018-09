Jo Seuß on Tour: Von Pegnitz nach Pottenstein

NN-Wanderreporter macht sich auf den Weg in die Fränkische Schweiz - vor 1 Stunde

PEGNITZ/POTTENSTEIN - Jo Seuß ist der zehnte und letzte Wanderreporter in diesem Jahr. Sein Weg führt ihn am Dienstag in die Fränkische Schweiz - genauer gesagt nach Pottenstein. Was er auf seiner ersten von vier Etappen erleben wird, erfahren Sie in unserem Wander-Ticker.

Hier finden Sie unsere interaktive Karte mit der Route der NN-Wanderreporter

So war die 35. Etappe: Hier gibt es den Live-Blog zum Nachlesen

Bilderstrecke zum Thema Hochlandrind und Sonnenblumen: Alexander macht sich auf nach Pegnitz Alexanders zweite Tour führt am Montag von Auerbach nach Pegnitz. Das Wetter ist nicht besonders - der Wanderreporter ließ sich davon aber nicht abhalten. Nachdem er beim Vogelschützer Bernhard Moos einiges lernte, stärkte er sich bei Zeitungslesern Emilie und Luitpold mit einer Brotzeit.



tok