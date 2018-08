Jochen Wittmann neuer Schützenkönig in Michelfeld

Bei der Vereinsmeisterschaft der D‘Speckbachpelzer traf bei den Damen Michaela Fischer am besten — Anna Kroher siegt beim Nachwuchs - vor 4 Stunden

MICHELFELD - Einen lauen Sommerabend nutzte der Michelfelder Schützenverein D‘Speckbachpelzer, um während eines Helferfestes seine diesjährigen Würdenträger der Vereinsmeisterschaft auszuzeichnen.

Bei einem Helferessen haben die Michelfelder Spechbackpelzer ihre besten Schützen gekürt. © Foto: Markus Nowak



Der Höhepunkt des Abends bestand in der Kür der besten Schützen. Zum Schützenkönig wurde dieses Jahr mit einem 15-Teiler Jochen Wittmann gekürt, begleitet von seinen Rittern Alexander Kroher und Marco König. Bei den Damen traf Michaela Fischer als beste Schützin ins Schwarze und ist nun Schützenliesl der Speckbachpelzer. Jugendkönig wurde Jonas von der Grün.

Beste Vereinsmeister Luftgewehr in der Schützenklasse wurden Ingo Kroher, Alexander Kroher und Mario König. Bei den Damen errangen Ute Zinner sowie Barbara Persau-Kroher die ersten Plätze. In der Altersklasse erzielten Josef Diertl, Achim Leißner und Michael von der Grün den Sieg. Die Vereinsmeister der Seniorenklasse (aufgelegt) führen Alfred Linhard, Hans Schmiedl und Herbert Zinner an.

Im derzeit sehr aktiven Schüler- und Jugendbereich wurde Anna Kroher beste Schützin. Auf den zweiten und dritten Plätzen folgen Christoph Wolfram und Marlene Dörres. Bei den Schülern nahmen Korbinian Kroher, Fabian Dörres und Oliver Dörres die besten Plätze ein.

Die Disziplin Luftpistole wurde alters- und geschlechterübergreifend ausgeschossen. Als Sieger sind hier Josef Diertl, Ingo Kroher und Thomas Zinner zu nennen.

Auch heuer wurden wieder Pokalsieger ermittelt. Die Trophäen gingen an Peter Zinner, Achim Leißner sowie an Hans Schmiedl. Die Jugendpokale gewannen Anna Kroher, Jonas von der Grün und Korbinian Kroher.

Beim Preisschießen trafen Alexander Kroher, Thomas Zinner und Philipp Zinner am häufigsten ins Schwarze.

Bogenschützen steigerten sich

In der noch jungen Sparte Bogensport steigerten die Schützinnen und Schützen ihre Leistungen weiter. Vereinsmeister in der Disziplin bis 40 Meter sind Thomas Hofmann, Jürgen Pohl sowie Josef Diertl. Auf die Distanz bis 18 Meter konnten sich Anna Kroher, Marlene Dörres und Olaf Lehmann am besten behaupten.

Erster Schießleiter Thomas Zinner zeigte sich sehr erfreut über den Trainingsfleiß der Schützinnen und Schützen, vor allem im Jugendbereich.

nn