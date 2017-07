Johannes Lindner: In Auerbach der "Fels in der Brandung"

AUERBACH - Johannes Lindner habe sicherlich Pate gestanden für den Begriff "Eckpfeiler einer Schule", betonte Rektor Ferdinand Höllerer. Das Team der Mittelschule verabschiedete im Beisein von drei ehemaligen Schulleitern den bei Eltern und Kollegen gleichsam geschätzten Studienrat in den Ruhestand.

Mit dem Überreichen der Urkunde ist es offiziell: Johannes Lindner (2.v.r.) geht in den Ruhestand. Mit im Bild Gattin Elisabeth Lindner (2.v.l.), Rektor Ferdinand Höllerer (l.) und seine Stellvertreterin Renate Schmidt (r.). Foto: Mittelschule



42 Jahre wirkte der Michelfelder an der früheren Haupt- und jetzigen Mittelschule. Er unterrichtete Generationen von Schülern in fast allen Fächern. Sogar Werken gehörte früher dazu. Darüber hinaus hat sich Lindner in diversen Arbeitsgemeinschaften engagiert. Beispiele dafür sind die Gestaltung des Pausenhofs und des Atriums, die Initiierung des Schülercafés und der über Jahre sehr arbeitsintensive Schulgarten.

Johannes Lindner war dabei nicht nur Ideengeber, sondern half auch tatkräftig bei der Umsetzung. Daneben blieben Zeit für eine Schülerfirma, das Schmücken der Grundschulaula für den Tanzkursabschlussball, die maßgebliche Erstellung des Jahresberichts, die Mitarbeit in der Stundenplan-Kommission und vieles mehr.

Als Kollege und als Mensch habe er Zuverlässigkeit verkörpert, betonte Höllerer. "Das Wichtigste für Lindner sei stets die pädagogische Arbeit mit den Jugendlichen gewesen. Im Namen der Klasse 10M würdigten ihn Lea Albersdörfer und Nico Renner als Vorbild und Wegweiser. Er habe es verstanden, eine Gruppe mit unterschiedlichsten Voraussetzungen zum gleichen Ziel zu führen. Mit einem Gedicht bedankten sie sich für Lindners Humor, Offenheit und stete Freundlichkeit.

Große Wertschätzung war auch hörbar aus den Worten der Elternbeiratsvorsitzenden Susanne Wagner-Dörrzapf. Als "Fels in der Brandung" sei Johannes Lindner von den Schülern seiner Klasse anfangs gefürchtet und später als väterlicher Freund geliebt worden.

Namens des Sachaufwandsträgers bedankte sich Zweiter Bürgermeister Herbert Lehner für den Dienst an der Schule. Lindner habe im Stillen vieles bewirkt, eine "große Bühne" sei nie seine Art gewesen.

Mit Musikdarbietungen und einem gemeinsamen Lied gestalteten Lehrer und Schüler die Verabschiedung.

nn