Jubiläum mit einer Trachtenschau und großem Festumzug

Auerbacher Volkstrachtler feiern heuer ihr 70-jähriges Bestehen — Dafür werden neue Tänze einstudiert - vor 1 Stunde

AUERBACH - Der Heimat- und Volkstrachtenverein wird es bei seinem Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen so richtig krachen lassen. Der große Jubiläumstag ist am 2. Juni mit Kirchzug, Festgottesdienst, der anschließenden Festansprache und Ehrentänzen der Kinder und Jugendlichen in der Helmut-Ott-Halle. Beim großen Festzug ab 14 Uhr werden verschiedenste Trachten aus der ganzen Oberpfalz präsentiert.

Der Musikkabarettist Stefan Otto aus Niederbayern tritt zum Auftakt des Jubiläums in Auerbach auf. Foto: Michael Müller



Bereits am Vorabend, dem 1. Juni, gibt es in der Helmut-Ott-Halle ein bayerisches Musikkabarett und Comedy mit Stefan Otto aus Niederbayern. Bereits am 25. Mai sind ein Rathausempfang mit den Patenvereinen und ein Friedhofsgang geplant. Danach geht es mit Blasmusik zum Festkommers in das Kolpinghaus.

Diese Vorschau gab zweiter Vorsitzender Andreas Götz bei der Jahresversammlung des Trachtenvereins im BRK-Heim. Er freute sich auch über die Zusage von Landrat Richard Reisinger, die Schirmherrschaft für das Jubiläum zu übernehmen.

Vorsitzender Hubert Pfab begrüßte Bürgermeister Joachim Neuß, die Ehrenmitglieder des Vereins, Gaujugendleiter Andreas Götz und Gebietsjugendleiterin Silvia Götz.

Nach der Protokollverlesung durch Michaela Diertl gab Johann Trenz den Kassenbericht. Er sprach von einem guten Geschäftsjahr. Die Ausgaben betrafen hauptsächlich den Kauf von Trachten und die neuen Umhänge für die Damentrachten. Revisorin Sabine Kirzdörfer hatte keinerlei Beanstandung. Somit stand der Entlastung des Vorstandes nichts mehr im Wege.

Vortänzer Thomas Riedhammer kündigte vier bis fünf gute Tänze an, die zum Jubiläum gezeigt werden sollen. Die nächste Tanzprobe ist für den 15. Februar anberaumt. Jugendleiterin Katrin Himmelhuber hat 43-fachen Nachwuchs im Alter von drei bis 27 Jahren unter ihren Fittichen. Bei den diversen Terminen, wie beim Gaujugendtag in Hemau, dem Gauzeltlager, der Siedlerkirchweih, dem Fackelzug und der Weihnachtsfeier mit Krippenspiel zeigte die Trachtenjugend ihr Können mit großer Leidenschaft.

Andreas Götz berichtete, dass die Goislschnalzer die Termine wahrgenommen haben. Das Training könnte noch intensiver werden. Für die Theatergruppe sprach Kerstin Meisel von einem Volltreffer bei der Aufführung von "Frauenpower", bei der die Rollen wie auf den Leib geschnitten waren. Der Dank galt Max Riedhammer für die passende Kulissengestaltung. Heuer wird am 26. und 27. April sowie 4. und 5. Mai die bayerische Komödie "Das rosarote Nachthemd" aufgeführt. Johannes Trenz informierte, dass die 13 Kegler bei der Stadtmeisterschaft erfolgreich abschnitten. Die Damen wurden Stadtmeister. Die Herren erreichten den vierten Platz.

SABINE RÜHL