Jubiläumsjahr hat Plech bekannt gemacht

Bürgermeister Karlheinz Escher und Anja Heisinger vom Heimatverein sind mit den vergangenen zwölf Monaten zufrieden - vor 42 Minuten

PLECH - Das Festjahr zum 750-jährigen Jubiläum der Gemeinde ist vorbei. Bürgermeister Karlheinz Escher und Anja Heisinger als Vorsitzende des Heimatvereins ziehen Bilanz über ein veranstaltungsreiches, aber auch sehr anstrengendes Jahr 2016.

Zahlreiche Veranstaltungen gab es zum 750-jährigen Jubiläum der Gemeinde Plech. Für Bürgermeister Karlheinz Escher war der Höhepunkt der Volksmusiktag. © Michael Müller



Höhepunkte im Jubiläumsjahr gab es für Heisinger und Escher genug. Auf einen festlegen kann sich die Vorsitzende des Heimatvereins nicht. Das Rennen um die besten Veranstaltungen machen für sie der Aufbau des Kohlenmeilers, das Theater mit vier Veranstaltungen und der Volksmusiktag. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht, was wir für ein Programm bieten. Wir haben das mit vereinten Kräften vorbereitet und umgesetzt“, sagt Heisinger.

Anja Heisinger vom Heimatverein ist besonders der Aufbau des Kohlenmeilers in Erinnerung geblieben. © Kerstin Goetzke



Um die 120 Ehrenamtliche haben die Veranstaltungen des Heimatvereins möglich gemacht. So zum Beispiel auch das Mundarttheater. Alle vier Termine waren ausverkauft. Auch auswärtige Besucher waren gekommen, darunter Bayreuther. „Die waren total begeistert, hatten aber manchmal etwas Probleme mit der Sprache“, erzählt Heisinger und lacht.

Jeden Monat eine Veranstaltung

Keinen Monat gab es, in dem keine Veranstaltung zum Jubiläum stattfand. „Plech hat dadurch auch einen weiten Bekanntheitsgrad bekommen“, so die 45-jährige Heisinger. Sogar vom Präsidenten des europäischen Köhlervereins hat sie eine e-Mail bekommen. Er hatte mitbekommen, dass in Plech ein Kohlenmeiler aufgestellt und Holzkohle gewonnen wird. „Er hat uns ,Gut Brand‘ gewünscht.“

Das Theaterstück „Alarm auf Station Sechs“ sahen sogar Besucher, die aus Bayreuth angereist waren. Im Bild Horst Ditl, Tobias Koch und Doris Heisinger (von links). © Klaus Möller



Auch für den Bürgermeister von Plech, Karlheinz Escher, war das Jubiläumsjahr eine tolle Sache. Für ihn waren die zwölf Festmonate „hervorragend“. „Auf das ganze Jubiläumsjahr bezogen, habe ich nichts Negatives gehört“, so der Rathauschef. „Wir hatten immer gute Veranstaltungen, immer gutes Wetter und immer viele Helfer, die mitgewirkt haben.“ Sein persönlicher Höhepunkt des Jubeljahres war der Volksmusiktag. Leute seien aus der ganzen Fränkischen Schweiz gekommen und hätten gesehen, wie schön es in Plech ist. „Den Ort bekannt machen, das hat funktioniert“, so der 60-jährige Escher.

Ein weiterer Höhepunkt waren für ihn die beiden Silvesterfeiern. Momentan ist allerdings noch nicht sicher, ob das Jahresabschluss-Feuerwerk Ende 2017 auch in diesem Jahr stattfindet. „Da sind wir noch am Überlegen“, sagt Escher, „es ist eine Organisationsfrage“. Der Wunsch der Bevölkerung nach einem Feuerwerk zum Jahresende sei zwar da, aber auf Dauer werde das vielleicht nicht gehen.

Erleichterung macht sich breit

Escher und Heisinger sind ein wenig erleichtert, dass das Jubiläumsjahr nun vorbei ist. Und dass alles gut geklappt hat. „Dann atmet man schon mal durch und hofft, dass es ruhiger wird“, sagt der Rathauschef. Auch die Vorsitzende des Heimatvereins freut sich auf ruhigere Zeiten. Der Verein will es 2017 gemächlicher angehen lassen und „uns auf notwendige Arbeiten wie die Wegepflege beschränken“. Doch es stehen schon wieder Termine in den Plecher Kalendern: Zum Beispiel die Einweihung der Weidenkirche im Herbst, das Sommernachtsfest oder die 24-Stunden-Wanderung, die 2016 zum ersten Mal stattfand und so gut ankam, dass es eine Wiederholung geben soll.

LUISA DEGENHARDT