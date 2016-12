Jubiläumsserie endet mit dem Z wie Zapf

PLECH - Wer oder was hat einmal nicht zu Plech gehört und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Jubel-Gemeinde? Ein Tipp: Das Jubiläums-ABC der Nordbayerischen Nachrichten zur ersten urkundlichen Erwähnung Plechs vor 750 Jahren ist mittlerweile beim Buchstaben Z angekommen. Die Antwort: Der Zugereisten-Stammtisch.

Ulrike Zapf war Anfang der 1990er die erste Pfarrerin in Plech. Das Foto zeigt sie bei ihrer Verabschiedung durch ihren Betzensteiner Kollegen Elmar Hüsam (links) und den damaligen Plecher Bürgermeister Alois Kreuzer. © Heckel



Den Zugereisten-Stammtisch gibt es seit gut zwölf Jahren. „Wir haben anfangs einen Rundruf gestartet und waren zeitweise 20 Teilnehmer“, erinnert sich eines der Mitglieder, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Mittlerweile seien es im Schnitt vier Teilnehmer. Die lockeren Treffen fanden zu Beginn im früheren Gasthaus Reichel „Odelmoo“ statt, dessen Wirtin Ilse Reichel vor zwei Jahren verstorbenen ist.

Später wurde der „Lauerer“ das Stammlokal der Zugereisten, doch nach verschiedenen Pächterwechseln und einer Zwischenstation am Hochsitz entschlossen sich die auswärtigen Plecher, in das Gasthaus Zur Traube umzusiedeln. „Wir treffen uns aber auch mal zum Grillen“, erklärt das Mitglied das Konzept des monatlichen Stammtischs. „Wir haben keine Verpflichtungen und auch keine Rechte“, sagt er und lacht.

Die Eingangsfrage lässt sich auch umdrehen: Wer war einmal fester Bestandteil Plechs und gehört jetzt nicht mehr dazu? Antwort: Ulrike Zapf, die erste Frau, die Pfarrerin in Plech war. Die damals 30-Jährige hatte sich bei der Bewerbung gegen zwei Männer durchgesetzt und ist rückblickend überrascht, dass der Kirchenvorstand sich für sie entschieden hat. Bestand er Anfang der 1990er doch überwiegend aus Männern. Gekommen ist sie zum ersten Advent im Jahr 1991 aus Neuburg an der Donau und nach ihrem Weggang drei Jahre und drei Monate später verschlug es sie nach Gollhofen in Mittelfranken. „Der Grund ist 70 Zentimeter groß und zahnlos“, erklärte die damals frisch gebackene Vertrauensfrau des Kirchenvorstands Margit Keck in ihrem Abschiedsgottesdienst im Februar 1995. Zapf hatte in der Zwischenzeit geheiratet und eine Tochter bekommen.

Mittlerweile ist die Tochter erwachsen und studiert in Erlangen. „Meine anderen beiden Kinder sind auch im Raum Erlangen/Nürnberg verwurzelt, weshalb es mir im Schwabacher Dekanat gut gefällt“, sagt Zapf, die keine eigene Pfarrei hat, sondern im Schuldienst tätig ist. Der Umgang mit den jungen Menschen halte sie selbst beweglich. Ihre quirlige, gut gelaunte Stimme lässt sie jung klingen.

In Zapfs Amtszeit fielen unter anderem die Einweihung des renovierten Kirchplatzes, die 450-Jahrfeier der Pfarrgemeinde und die vermeintliche 875-Jahrfeier der Gemeinde: „Damals war ich hochschwanger und es war heiß. Deshalb konnte ich nicht am Festumzug teilnehmen, sondern nur vom Pfarrhaus aus winken“, weiß sie noch. Und: „Die Plecher können feiern und selbstbewusst etwas auf die Beine stellen.“ Wie zum Beispiel die Feste auf dem Gottvaterberg oder der Faschingsumzug. Generell ist Zapf nach wie vor von der Gemeinschaft und der Hilfsbereitschaft der Plecher beeindruckt.

Besonders an der Jubelgemeinde findet sie außerdem, dass dort so viel Wert auf Traditionen und Historisches gelegt wird. Hobbyheimatforscher Heinz Stark hat sich Anfang der 1990er mit Zapf dafür eingesetzt, dass die alten Pfarrbücher nicht in das Landeskirchenamt nach Nürnberg abgegeben wurden, sondern im Ort blieben. „Schön, dass es jemanden im Ort gibt, der mit den Büchern umgehen kann und weiß, wie sie zu lesen sind“, findet die 56-Jährige. „In Plech weiß man, was man hat, geht aber bescheiden damit um.“ In kaum einer anderen Gemeinde habe sie das so erlebt.

Im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten erinnert sich die Pfarrerin aber nicht nur an die schönen Erlebnisse in Plech, sondern auch an Anfeindungen, die sie von einer Sekte erleben musste und an das heruntergekommene Gemeindehaus. Gerne hätte sie mit dem Kirchenvorstand das Leben in der Gemeinde mit verschiedenen Gruppen bereichert, allerdings waren die Räume des ehemaligen Kantoratshauses in einem zu schlechten Zustand dafür. Trotzdem gab sie den Anstoß, dass sich der ökumenische Frauentreff gegründet hat: Dieser hatte sich aus einer Aktion zum Weltgebetstag zusammengefunden und traf sich einmal monatlich.

„Und immerhin war die St.-Susannae-Kirche gerade frisch renoviert. So eine schöne Kirche: Ein Traum“, erinnert sich Zapf und ihre fröhliche Stimme hebt sich wieder.

KERSTIN GOETZKE