Jugendliche aus Bistum Bamberg treffen Papst

Ministranten sind mit Gleichgesinnten aus aller Welt zu Besuch in Rom - vor 40 Minuten

PEGNITZ/BAMBERG - Mehr als 1000 Ministranten aus der gesamten Erzdiözese Bamberg sind seit Sonntag, 29. Juli, zusammen mit Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster aus Büchenbach in Rom. Unter dem Motto "Suche den Frieden und jage ihm nach" treffen die Jungen und Mädchen dort eine Woche lang auf rund 70 000 andere Ministranten aus insgesamt 18 Ländern, darunter Russland, Antigua oder die USA.

Momentan sind Ministranten aus dem Bistum Bamberg mit Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster aus Büchenbach (rechts) zu Besuch in Rom. Dabei stand auch eine Papstaudienz auf dem Petersplatz auf dem Programm. © privat



Momentan sind Ministranten aus dem Bistum Bamberg mit Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster aus Büchenbach (rechts) zu Besuch in Rom. Dabei stand auch eine Papstaudienz auf dem Petersplatz auf dem Programm. Foto: privat



"Das ist ein Höhepunkt in jeder Mini-Karriere", sagt Tobias Bienert über die Jugendlichen, sie werden von der katholischen Kirche "Minis" genannt. Bienert hat als Mini-Referent des Jugendamts der Erzdiözese die diesjährige Rom-Wallfahrt organisiert. "Deshalb freue ich mich, dass wir für alle Interessierten einen Platz gefunden haben. Auch für die, die erst mal auf der Warteliste standen." Das war nicht einfach, weil der Ansturm auf die Plätze der Reise diesmal besonders stark war. Die reservierten Betten waren lange vor Anmeldeschluss belegt. "Wir mussten daher noch ein weiteres Hotel finden" sagt Bienert.

Beim Aussendungsgottesdienst direkt vor der Abfahrt hat Erzbischof Ludwig Schick den Jugendlichen ein paar Tipps für ihre Rom-Wallfahrt gegeben. So rät er ihnen, sich auf die Fahrt zu freuen und sich auf das Programm einzulassen, sich für die Gemeinschaft einzubringen und sich "zu benehmen". "Ich weiß, ich habe das in eurem Alter auch nicht gerne gehört", sagt er. "Aber wenn ihr in Rom demütige, friedfertige und geduldige Christinnen und Christen seid entsprechend der heutigen Lesung, wird diese Fahrt sicher ein großartiges Erlebnis. Aber lasst Euch auch darauf ein, viel Wasser zu trinken und auch nachts zu schlafen."

Diese Ratschläge beherzigen die Jugendlichen auch. Vor den Brunnen Roms bilden sich derzeit lange Schlangen: Ministranten füllen hier ihre Wasserflaschen wieder auf. Bei der Papstaudienz auf dem Petersplatz am Dienstagabend ließ der Vatikan Wasser verteilen — bei den langen Wartezeiten am Einlass nahmen die Jugendlichen das gerne an. Gegen 18 Uhr kam Papst Franziskus auf den Platz und fuhr durch die Reihen, bevor er die Fragen von fünf Ministranten aus aller Welt beantwortete. Am Ende der Audienz segnete der Papst den Bayreuther Michael Eberl. Der 17-Jährige hat das Down-Syndrom.

1000 Kraniche für den Senegal

Am Mittwoch stand das gemeinsame Picknick aller Bamberger Minis auf dem Programm. Dabei falteten die Jugendlichen 1000 Kraniche. Laut einer alten japanischen Legende, darf man sich dafür etwas wünschen. Passend zum Motto der Wallfahrt wünschen sich die Minis eine friedlichere Welt. Erzbischof Schick wird die Kraniche bei seiner nächsten Reise nach Senegal dort in der Partnerdiözese Thiès übergeben. Am Rande des Picknicks erzählte Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster den Minis aus seiner Heimatpfarrei Büchenbach, wie er den Bayreuther Ministranten an den Securitys vorbei gelotst hat.

"Wallfahrten haben eine lange Tradition, aber sie sind wichtiger denn je", sagt Förster. "Gerade in unserer schnelllebigen Zeit gibt es viel Kraft, wenn man sich auch mal die Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen und sich auf das wirklich Wichtige im Leben zu besinnen."

Alle vier Jahre

Die internationale Mini-Wallfahrt gibt es seit den 1960er Jahren. In der Regel wird sie alle vier Jahre angeboten. Mitfahren können alle Ministranten, die älter sind als 13 Jahre. Neben einem Unkostenbeitrag der Teilnehmenden bezuschusst das Erzbistum die Fahrt.

nn