Jugendlicher stürzte mit Krad bei Haselbrunn

17-Jähriger aus dem Nürnberger Land kam mit glimpflichen Verletzungen davon - vor 1 Stunde

HASELBRUNN - Fast zeitgleich mit dem tödlichen Verkehrsfall nahe Elbersberg, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Pegnitz ums Leben kam, ereignete sich am Samstagabend zwischen Haßlach und Haselbrunn ein zweiter Unfall mit einem Zweiradfahrer im Gemeindebereich von Pottenstein, der allerdings glimpflich abging.

Ein 17-Jähriger aus dem Nürnberger Land befuhr am Samstagabend mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße BT 26 aus Haßlach kommend in Richtung Haselbrunn. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Krad und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er stürzte.

Der Fahrer verletzte sich nur leicht. Es entstand ein Schaden von geschätzten 4000 Euro.





rr